HR1501/00
Puternic, compact, simplu!
Acest tocător compact şi uşor de utilizat este partenerul ideal din bucătărie pentru a pregăti mese acasă. Toacă şi zdrobeşte orice ingredient datorită motorului său puternic, în timp ce tu îţi pregăteşti gustările preferate fără bătăi de cap.Vezi toate beneficiile
Tocător
Tocare rapidă şi perfectă datorită motorului puternic de 450 W. Creează orice fel de mâncare în cel mai scurt timp.
Toacă uniform ingrediente moi şi tari, datorită tehnologiei PowerChop care combină optim lamele, unghiul de tăiere şi vasul interior.
Iţi place guacamole sau eşti un mare fan pesto? Poţi prepara orice în capacitatea de 1 l a bolului.
Poţi toca ingredientele cu uşurinţă, datorită operării cu viteză dublă. Pentru bucăţi mai mari, utilizează prima viteză timp de câteva secunde,iar pentru rezultate mai fine, a doua viteză.
Toacă cu o singură mână, datorită stabilităţii pe care o oferă baza de cauciuc a tocătorului nostru.
Nu îţi face griji cu privire la curăţare. Atât vasul, cât şi lamele, pot fi spălate în maşina de spălat vase.
De la ceapă la sosuri, acest tocător se ocupă cu uşurinţă de toate tipurile de ingrediente.
Cele 4 lame ale noastre sunt special concepute pentru a tăia orice, pentru a-ţi rutina de tocare cât mai rapidă posibil.
Îţi poţi pregăti cu uşurinţă propriul unt de arahide acasă şi poţi explora arome noi şi mai sănătoase. Poţi chiar să prepari propria ciocolată pentru copiii tăi.
