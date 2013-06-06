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Producție oprită
Uscaţi şi coafaţi părul uşor de la rădăcină până la vârfuri
Doriţi o fixare strălucitoare pentru coafura dvs. uscată? SalonDry ‘n’ Straight are 1800 W putere de uscare cu flux de ioni plus un pieptene mobil, pentru a vă permite finisarea perfectă a coafurii dvs. drepte.
1800 W
Pieptene mobil
IonBoost
Fluxul de aer este direcţionat spre pieptene, în timp ce aceasta alunecă prin păr şi pentru a obţine un păr drept minunat mai uşor ca oricând. Pieptenele poate fi utilizat pentru îndreptarea de precizie sau pentru ajustări.
Pieptenele mobil urmează curbele capului şi vă permite să îndreptaţi părul de la rădăcină până la vârfuri.
Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Lotta
06/06/2013
Polska
Fajna suszarka !
Mocny nawiew, dwie końcówki. Naprawdę warto kupić ! Włosy po nakładce prostującej są cudowne i wygładzone. Nie są idealnie proste jednak bardzo okiełznane. Super jest regulacja temperatury ! Można idealnie dostosować do naszych potrzeb ;)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
DINA
01/04/2019
Україна
Фен пичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту!
Фен просто чудовий, вибирала між Philips і Soni то звичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту! Дійсно хороший вен! Уже вашою продукцією користуємось більше 10 років! Дякую за результати вашої роботи!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer