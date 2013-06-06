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Producție oprită

SalonDry 'n StraightUscător de păr

HP4867/00

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Uscaţi şi coafaţi părul uşor de la rădăcină până la vârfuri

Doriţi o fixare strălucitoare pentru coafura dvs. uscată? SalonDry ‘n’ Straight are 1800 W putere de uscare cu flux de ioni plus un pieptene mobil, pentru a vă permite finisarea perfectă a coafurii dvs. drepte.

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SalonDry 'n Straight

Uscaţi şi coafaţi părul uşor de la rădăcină până la vârfuri

  • 1800 W

  • Pieptene mobil

  • IonBoost

Pieptenele de îndreptare prinde şi ghidează părul cu uşurinţă

Fluxul de aer este direcţionat spre pieptene, în timp ce aceasta alunecă prin păr şi pentru a obţine un păr drept minunat mai uşor ca oricând. Pieptenele poate fi utilizat pentru îndreptarea de precizie sau pentru ajustări.

Pieptenele mobil vă permite să îndreptaţi părul de la rădăcină până la vârfuri

Pieptenele mobil urmează curbele capului şi vă permite să îndreptaţi părul de la rădăcină până la vârfuri.

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

06/06/2013

Polska

Polska

Fajna suszarka !

Mocny nawiew, dwie końcówki. Naprawdę warto kupić ! Włosy po nakładce prostującej są cudowne i wygładzone. Nie są idealnie proste jednak bardzo okiełznane. Super jest regulacja temperatury ! Można idealnie dostosować do naszych potrzeb ;)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

01/04/2019

Україна

Україна

Фен пичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту!

Фен просто чудовий, вибирала між Philips і Soni то звичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту! Дійсно хороший вен! Уже вашою продукцією користуємось більше 10 років! Дякую за результати вашої роботи!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

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