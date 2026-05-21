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Kit de accesorii Airfryer XXL Set pentru micul dejun
Producție oprită
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HD9955/00
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Cu acest set special Philips Airfryer pentru micul dejun, poţi pregăti un mic dejun complet pentru familia ta, dintr-o singură mişcare. Specializează-te în prepararea unui mic dejun sănătos cu ouă poşate, pâine prăjită, cârnaţi şi legume
Toate (10)
Cum se folosesc presetările în Philips Airfryer?
Ce fel de formă de copt pot utiliza în Philips Airfryer?
Unde sunt modelul şi numărul de serie pe aparatul meu Philips Airfryer?
Pot utiliza hârtie de copt/folie de aluminiu în Philips Airfryer?
Trebuie să preîncălzesc Philips Airfryer?
Aplicaţia Philips HomeID s-a închis sau s-a blocat
Aparatul meu Philips Airfryer nu se afişează în lista de dispozitive din aplicaţia HomeID
Stratul de acoperire al tăvii sau coşului Philips Airfryer se decojeşte
Din Philips Airfryer iese fum alb
Cartofii prăjiţi de casă preparaţi în Philips Airfryer nu sunt cum mă aşteptam
Philips Airfryer nu funcţionează sau nu porneşte