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Kit de accesorii Airfryer XXL Set pentru micul dejun

Producție oprită

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Kit de accesorii Airfryer XXLSet pentru micul dejun

HD9955/00

Kit de accesorii Airfryer XXL Set pentru micul dejun

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Cu acest set special Philips Airfryer pentru micul dejun, poţi pregăti un mic dejun complet pentru familia ta, dintr-o singură mişcare. Specializează-te în prepararea unui mic dejun sănătos cu ouă poşate, pâine prăjită, cârnaţi şi legume

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  • 21 May 2026

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