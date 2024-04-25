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Producție oprită

Kit de accesorii Airfryer XXLSet pentru micul dejun

HD9955/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Set pentru micul dejun
Cu acest set special Philips Airfryer pentru micul dejun, poţi pregăti un mic dejun complet pentru familia ta, dintr-o singură mişcare. Specializează-te în prepararea unui mic dejun sănătos cu ouă poşate, pâine prăjită, cârnaţi şi legume
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Produse compatibile
Airfryer Combi XXL conectat

Airfryer Combi XXL conectat
Airfryer Combi XXL conectat

HD9876/90

Seria 7000

Seria 7000
Airfryer Combi 8,3 l, conectat

HD9876/20

Seria 7000

Seria 7000
Airfryer Combi 8,3L și termometru pentru alimente

HD9880/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9870/20

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9650/90

Accesorii pentru prepararea micului dejun la Airfryer

Set pentru micul dejun

  • 1 tavă pentru mic dejun

  • 4 cupe din silicon pentru brioşe

  • 1 cleşte

Tavă pentru micul dejun pentru pâine prăjită, ouă şi multe altele

Tavă pentru micul dejun pentru pâine prăjită, ouă şi multe altele

Accesoriul pentru micul dejun Philips este excelent pentru prepararea ouălor, a pâinii prăjite, a cârnaţilor şi a unei varietăţi nesfârşite de legume pentru un mic dejun sănătos.

Cleşte cu cap din silicon pentru a scoate cu uşurinţă alimentele

Cleşte cu cap din silicon pentru a scoate cu uşurinţă alimentele

Scoate gustările pentru mic dejun utilizând cleştele ergonomic cu cap din silicon pentru comoditate şi dexteritate maxime.

4 cupe din silicon pentru brioşe din ouă pentru a-ţi surprinde familia

4 cupe din silicon pentru brioşe din ouă pentru a-ţi surprinde familia

Savurează ouăle tale preferate, poşate sau omletă, în cupele Philips pentru brioşe din ouă. Confecţionate din silicon inodor, poţi reutiliza iar şi iar aceste cupe pentru brioşe Airfryer!

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

25/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Frayer

Izvrsno za spremanje jela na brzinu, učinkovito i kvaliteno !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak

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