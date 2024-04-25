Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
1 tavă pentru mic dejun
4 cupe din silicon pentru brioşe
1 cleşte
Accesoriul pentru micul dejun Philips este excelent pentru prepararea ouălor, a pâinii prăjite, a cârnaţilor şi a unei varietăţi nesfârşite de legume pentru un mic dejun sănătos.
Scoate gustările pentru mic dejun utilizând cleştele ergonomic cu cap din silicon pentru comoditate şi dexteritate maxime.
Savurează ouăle tale preferate, poşate sau omletă, în cupele Philips pentru brioşe din ouă. Confecţionate din silicon inodor, poţi reutiliza iar şi iar aceste cupe pentru brioşe Airfryer!
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Ličanin
25/04/2024
Hrvatska
Frayer
Izvrsno za spremanje jela na brzinu, učinkovito i kvaliteno !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak
Accesează www.Philips.com/homeid pentru a vedea dacă HomeID este disponibilă în ţara ta.