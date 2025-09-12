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Informații de legalitate
Viva Collection Fierbător
Producție oprită
Asistență
HD9352/80
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User Manual Philips Daily Collection Kettle
ANSAMBLU BAZĂ EUROPA
Fierbătorul Philips nu porneşte
Fierbătorul meu Philips este murdar, cu mici pete în interior