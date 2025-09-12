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Viva Collection Fierbător

Producție oprită

Asistență

Viva CollectionFierbător

HD9352/80

Viva Collection Fierbător

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP fişier, 1.2 MB
  • 12 September 2025

User Manual Philips Daily Collection Kettle

  • PDF fişier, 5.2 MB
  • 31 July 2024

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