Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Metalic
Capac cu resort
Indicator luminos
1,7 l
Un element de încălzire ascuns din oţel inoxidabil asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.
Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când apa este gata.
LED-ul indicator, elegant, încorporat în comutatorul de pornire/oprire, se aprinde când fierbătorul este pornit.
4.8
din 5
101
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Jarda HK
18/08/2025
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Spolehlivá a bezproblémová konvice, pěkný design
Bezproblémová funkčnost, pěkný design, kvalitní provedení, jednoduchá údržba. Oceňuji spolehlivost i po delší době používání (tzn. po záruce), což se o předchozí konvici jiného výrobce nedá říci.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
Karel Spavec
11/06/2024
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Výrobek funguje jak má.
Jednoduchost,funkčnost, výborný vzhled a kvalita .
Avantaje
Kvalita,
Dezavantaje
-----
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9355/92 Varná konvice
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9355/92 Varná konvice
Vejmitsch
01/11/2021
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rychlovarná konvice
Tato rychlovarná konvice zcela splňuje moje očekávání. Mám v rodině již druhou a jsem velmi spokojen. Ohřev vody je rychlý, nicméně v prvním okamžiku je i poměrně hlučný. Dalším důvodem je dostačující objem nádoby. Konvice není není zcela lehká. Konvice co již mám doma více jak rok je stále v dobré kondici a zpracování i materiál jsou kvalitní. Mohu doporučit
Avantaje
Rychlost ohřevu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
25% mai mare decât fierbătorul metalic Philips HD9320