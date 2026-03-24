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Informații de legalitate
Seria 3000 Fierbător - 1,7 litri, capacitate pentru întreaga familie, negru
Producție oprită
Asistență
HD9318/20
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EU Declaration of Conformity - English (US)
D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2
ANSAMBLU FILTRU NEGRU
BAZĂ NEAGRĂ
Fierbătorul Philips nu porneşte
Fierbătorul meu Philips este murdar, cu mici pete în interior