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Seria 3000 Fierbător - 1,7 litri, capacitate pentru întreaga familie, negru

Producție oprită

Asistență

Seria 3000Fierbător - 1,7 litri, capacitate pentru întreaga familie, negru

HD9318/20

Seria 3000 Fierbător - 1,7 litri, capacitate pentru întreaga familie, negru

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fişier, 223.5 kB
  • 24 March 2026

D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2

  • PDF fişier, 2.6 MB
  • 13 March 2026

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