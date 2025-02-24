ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt

Producție oprită

Seria 3000Fierbător - 1,7 litri, capacitate pentru întreaga familie, negru

HD9318/20

4.7
| (18) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
Noul fierbător din plastic de la Philips, cu capacitate de 1,7 l, cu deschidere automată a capacului şi cu indicator luminos îţi oferă oportunitatea de a-ţi pregăti băutura preferată cât ai clipi din ochi.
Vezi toate beneficiile

Capacitate de 1,7 l pentru întreaga familie, perfectă pentru toţi

Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt

  • 1,7 l

  • Capac cu resort

  • Indicator luminos

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă

Un element de încălzire ascuns din oţel inoxidabil asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol

Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol

Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când apa este gata.

LED de control indică dacă fierbătorul este pornit

LED de control indică dacă fierbătorul este pornit

LED-ul indicator, elegant, încorporat în comutatorul de pornire/oprire, se aprinde când fierbătorul este pornit.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.7

din 5

18

Recenzii

94%

recomandă acest produs

3
1

24/02/2025

Україна

Україна

Супер вибір

Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.

Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Чайник

Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Чайник

15/12/2024

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Дуже задоволена покупкою!

Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Чайник

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Чайник

20/08/2024

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Чудовий дизайн

Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Чайник

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Чайник

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips