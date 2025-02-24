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Producție oprită
1,7 l
Capac cu resort
Indicator luminos
Un element de încălzire ascuns din oţel inoxidabil asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.
Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când apa este gata.
LED-ul indicator, elegant, încorporat în comutatorul de pornire/oprire, se aprinde când fierbătorul este pornit.
4.7
din 5
18
Recenzii
94%
recomandă acest produs
DOC 65
24/02/2025
Україна
Супер вибір
Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Чайник
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Чайник
shemetova_official
15/12/2024
Україна
Cumpărător verificat
Дуже задоволена покупкою!
Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Чайник
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Чайник
velista
20/08/2024
Україна
Cumpărător verificat
Чудовий дизайн
Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Чайник
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Чайник