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Producție oprită
Fierbere rapidă şi uşoară
Datorită elementului plat de încălzire, fierbătorul fierbe rapid apa şi este uşor de curăţat. Filtrul anticalcar lavabil oferă apă curată şi băuturi mai curate.
1,6 L, 2400 W
Indicator nivel apă
Bej alb
Capac cu balamale
Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare.
Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.
Fierbătorul poate fi umplut prin gura de scurgere sau prin deschiderea capacului rabatabil.
4.7
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
floo
14/12/2016
România
foarte bun
simplu,usor de folosit,excelent ca si pret de achizitie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9300/13 Fierbător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9300/13 Fierbător
Krzysztof33
30/11/2013
Polska
polecam
wygodny w użytkowaniu, funkcjonalny, nie kapie, made in Poland, dobra jakość tworzywa - wytrzymały i nie czuć zapachu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9300/00 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9300/00 Czajnik
kassike
04/09/2015
Eesti
Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.
Igati hea ja praktiline toode. Võin julgelt soovitada. Paraja suurusega, lihtne käsitleda.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9300/00 Kettle
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9300/00 Kettle