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Informații de legalitate

  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară

Producție oprită

Daily CollectionFierbător

HD9300/00

4.7

| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Fierbere rapidă şi uşoară

Datorită elementului plat de încălzire, fierbătorul fierbe rapid apa şi este uşor de curăţat. Filtrul anticalcar lavabil oferă apă curată şi băuturi mai curate.

Vezi toate beneficiile

Fierbător puternic, element de încălzire uşor de curăţat

Fierbere rapidă şi uşoară

  • 1,6 L, 2400 W

  • Indicator nivel apă

  • Bej alb

  • Capac cu balamale

Umplere uşoară prin capac şi prin gura de scurgere

Umplere uşoară prin capac şi prin gura de scurgere

Fierbătorul poate fi umplut prin gura de scurgere sau prin deschiderea capacului rabatabil.

Indicatoare de nivel al apei uşor de citit pe ambele părţi

Indicatoare de nivel al apei uşor de citit pe ambele părţi

Indicatoarele de nivel al apei uşor de citit de pe ambele părţi ale fierbătorului electric Philips pot fi utilizate de către stângaci şi dreptaci.

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

14/12/2016

România

România

foarte bun

simplu,usor de folosit,excelent ca si pret de achizitie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9300/13 Fierbător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9300/13 Fierbător

30/11/2013

Polska

Polska

polecam

wygodny w użytkowaniu, funkcjonalny, nie kapie, made in Poland, dobra jakość tworzywa - wytrzymały i nie czuć zapachu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9300/00 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9300/00 Czajnik

04/09/2015

Eesti

Eesti

Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.

Igati hea ja praktiline toode. Võin julgelt soovitada. Paraja suurusega, lihtne käsitleda.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9300/00 Kettle

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9300/00 Kettle

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