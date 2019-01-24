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Producție oprită
4.8
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
CLARA
24/01/2019
Magyarország
Újból megvenném!
Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Vízforraló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Vízforraló
blanca
09/07/2014
Polska
Idealny dla 1-2 osób
Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4680/55 Czajnik
Boumy
19/08/2020
Česká republika
Nejlepsi rychlovarna konvice, kterou jsem kdy mela
Konvici jsem dostala darem pred vice jak 10 lety a slouzi dodnes. Vypada stale skvele, porad moderne a vari vodu do ted, coz je pozoruhodne :)
Avantaje
Rychle ohreje vodu
Dezavantaje
Neznam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4680/80
Date of Use 2018-08-19
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4680/80
Date of Use 2018-08-19