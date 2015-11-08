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Producție oprită
HD4670/20
1,7 L, 2400 W
indicator pentru 1 ceaşcă
Metal lustruit
Capac cu resort
Permiţând consumatorilor să fiarbă cantitatea de apă de care au nevoie şi economisind aşadar energie şi apă într-o proporţie de până la 66%, contribuind la un mediu mai sănătos.
Cablul poate fi împachetat în jurul bazei, de aceea este uşor să aşezi fierbătorul în bucătărie.
Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când este gata.
3.9
din 5
13
Recenzii
mtbiker
08/11/2015
Polska
Wzór czajnika domowego :)
Cichy, szybko gotuje, świetnie wygląda, pojemny, niezawodny - ideał :) Mam już takie dwa w rodzinie i działają idealnie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4670/20 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4670/20 Czajnik
Syki67
18/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
produkt na 10
czajnik spełnia w 100% swoje zadanie nie mam żadnych zastrzeżeń polecam ten produkt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4670/20 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4670/20 Czajnik
Owi75
04/04/2015
Polska
Trwały i elegancki
Dzisia, po 6 latach intensywnego użytkowania czajnik skapitulował. Niemniej jednak jestem z tego produktu bardzo zadowolony dlatego znalazłem sie właśnie tutaj ponownie z chęcią wyboru kolejnego produktu marki Philips
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4670/20 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4670/20 Czajnik