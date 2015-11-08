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  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
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  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie

Producție oprită

Fierbător

HD4670/20

3.9
| (13) Recenzii
Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
Funcţia unică „indicator pentru o ceaşcă” a acestui fierbător elegant, metalic de la Philips îţi permite să fierbi numai cantitatea de apă necesară. Aşadar, poţi economisi uşor până la 66% din energie şi poţi reduce impactul asupra mediului
Vezi toate beneficiile

Acest fierbător economiseşte până la 66 % energie

Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie

  • 1,7 L, 2400 W

  • indicator pentru 1 ceaşcă

  • Metal lustruit

  • Capac cu resort

Indicator o ceaşcă pentru a fierbe doar apa de care ai nevoie

Indicator o ceaşcă pentru a fierbe doar apa de care ai nevoie

Permiţând consumatorilor să fiarbă cantitatea de apă de care au nevoie şi economisind aşadar energie şi apă într-o proporţie de până la 66%, contribuind la un mediu mai sănătos.

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Cablul poate fi împachetat în jurul bazei, de aceea este uşor să aşezi fierbătorul în bucătărie.

Sistem de siguranţă multiplă

Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când este gata.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.9

din 5

13

Recenzii

2

08/11/2015

Polska

Polska

Wzór czajnika domowego :)

Cichy, szybko gotuje, świetnie wygląda, pojemny, niezawodny - ideał :) Mam już takie dwa w rodzinie i działają idealnie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4670/20 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4670/20 Czajnik

18/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

produkt na 10

czajnik spełnia w 100% swoje zadanie nie mam żadnych zastrzeżeń polecam ten produkt

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4670/20 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4670/20 Czajnik

04/04/2015

Polska

Polska

Trwały i elegancki

Dzisia, po 6 latach intensywnego użytkowania czajnik skapitulował. Niemniej jednak jestem z tego produktu bardzo zadowolony dlatego znalazłem sie właśnie tutaj ponownie z chęcią wyboru kolejnego produktu marki Philips

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4670/20 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4670/20 Czajnik

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