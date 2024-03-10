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HD4665/20
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User Manual Philips Kettle
Fierbătorul electric metalic robust Philips este echipat cu un element de încălzire plat, care fierbe apa rapid şi este uşor de curăţat.
Fierbătorul Philips nu porneşte
Fierbătorul meu Philips este murdar, cu mici pete în interior
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