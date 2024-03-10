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Fierbător

HD4665/20

Fierbător

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

User Manual Philips Kettle

  • PDF fişier, 2.3 MB
  • 10 March 2024

Fierbătorul electric metalic robust Philips este echipat cu un element de încălzire plat, care fierbe apa rapid şi este uşor de curăţat.

  • PDF fişier
  • 21 April 2024

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