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Producție oprită
HD4665/20
1,7 L, 2400 W
Indicator nivel apă
Metal lustruit
Capac cu balamale
Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când este gata.
Capac rabatabil şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare, evitând de asemenea contactul cu aburul.
Indicatoare de nivel al apei uşor de citit pe ambele părţi ale fierbătorului electric Philips pentru utilizarea de către stângaci şi dreptaci.
4.0
din 5
12
Recenzii
Eleonora
07/05/2019
România
Frumos si practic
Arata bine, se potriveste foarte bine cu electrocasnicele, fiind de inox. Se incinge, trebuie utilizat cu atentie dupa incalzire. Noua ne place foarte!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4665/20 Fierbător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4665/20 Fierbător
GREGMAN
01/12/2013
Polska
produkt wysokiej klasy
Elegancki, trwały i dobrze zaprojektowany czajnik. Jestem zadowolony. Jest też dośc pojemny bo 1,7 litra czyli więcej od niektórych czajników innych firm. Przydaje się gdy trzeba szybko zagotować wodę dla większej ilości osób Posiadam także przelewowy ekspres do kawy z tej samej serii.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4665/20 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4665/20 Czajnik
cfaniaczek
29/11/2013
Polska
jedyny w swoim rodzaju
cena mało atrakcyjna , opakowanie takie sobie , kolorystyka nic nadzwyczajnego
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4665/20 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4665/20 Czajnik