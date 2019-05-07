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  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară

Producție oprită

Fierbător

HD4665/20

4
| (12) Recenzii
Fierbere rapidă şi uşoară
Fierbătorul electric metalic robust Philips este echipat cu un element de încălzire plat, care fierbe apa rapid şi este uşor de curăţat.
Vezi toate beneficiile

Fierbător puternic, element de încălzire uşor de curăţat

Fierbere rapidă şi uşoară

  • 1,7 L, 2400 W

  • Indicator nivel apă

  • Metal lustruit

  • Capac cu balamale

Sistem de siguranţă multiplă

Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când este gata.

Capac cu balamale şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Capac cu balamale şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Capac rabatabil şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare, evitând de asemenea contactul cu aburul.

Indicatoare de nivel al apei uşor de citit pe ambele părţi

Indicatoare de nivel al apei uşor de citit pe ambele părţi

Indicatoare de nivel al apei uşor de citit pe ambele părţi ale fierbătorului electric Philips pentru utilizarea de către stângaci şi dreptaci.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.0

din 5

12

Recenzii

1

07/05/2019

România

România

Frumos si practic

Arata bine, se potriveste foarte bine cu electrocasnicele, fiind de inox. Se incinge, trebuie utilizat cu atentie dupa incalzire. Noua ne place foarte!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4665/20 Fierbător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4665/20 Fierbător

01/12/2013

Polska

Polska

produkt wysokiej klasy

Elegancki, trwały i dobrze zaprojektowany czajnik. Jestem zadowolony. Jest też dośc pojemny bo 1,7 litra czyli więcej od niektórych czajników innych firm. Przydaje się gdy trzeba szybko zagotować wodę dla większej ilości osób Posiadam także przelewowy ekspres do kawy z tej samej serii.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4665/20 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4665/20 Czajnik

29/11/2013

Polska

Polska

jedyny w swoim rodzaju

cena mało atrakcyjna , opakowanie takie sobie , kolorystyka nic nadzwyczajnego

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4665/20 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4665/20 Czajnik

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