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Informații de legalitate
Fierbător
Producție oprită
Asistență
HD4646/56
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EU Declaration of conformity Philips Kettle HD4646/56 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Kettle
ANSAMBLU BAZĂ 2 PINI EUR
ANSAMBLU BAZĂ BS 3 PINI
Fierbătorul Philips nu porneşte
Fierbătorul meu Philips este murdar, cu mici pete în interior