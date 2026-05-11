Mese pline de savoare. Zero supraveghere. Capacitate extra.

Spre deosebire de multicookerele tradiționale, multicookerul Philips dispune de Eliberare Automată a Presiunii pentru gătit sigur și fără efort, fără a fi nevoie de acționarea manuală a supapei de abur, și tehnologia DualPulse care creează o curbă precisă de gătit alternând presiunea înaltă și joasă pentru a debloca arome mai profunde și mai bogate. 35 de programe presetate avansate cu capacitate extra de 8L pentru gătit fără efort.