35 în 1 programe de gătit la îndemâna ta

35 de programe presetate — de la vită, miel, pui și rață până la legume, fructe de mare, fasole, supă, orez și multe altele — cu metode dedicate de gătit de la gătit sub presiune, înăbușit, copt, gătit lent, sotat, abur, gem, iaurt până la reîncălzire. De asemenea, setările manuale îți permit să personalizezi timpul de gătire, temperatura și nivelul de presiune, plus două comenzi rapide pentru a salva setările preferate.