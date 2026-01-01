ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Mese pline de savoare. Zero supraveghere. Versatilitate extra.
  • Mese pline de savoare. Zero supraveghere. Versatilitate extra.
  • Mese pline de savoare. Zero supraveghere. Versatilitate extra.
  • Mese pline de savoare. Zero supraveghere. Versatilitate extra.
  • Mese pline de savoare. Zero supraveghere. Versatilitate extra.
  • Mese pline de savoare. Zero supraveghere. Versatilitate extra.
  • Mese pline de savoare. Zero supraveghere. Versatilitate extra.
  • Mese pline de savoare. Zero supraveghere. Versatilitate extra.
  • Mese pline de savoare. Zero supraveghere. Versatilitate extra.
  • Mese pline de savoare. Zero supraveghere. Versatilitate extra.

Noutăţi

Philips seria 3000Multi Cooker

HD2633/80

Mese pline de savoare. Zero supraveghere. Versatilitate extra.
Spre deosebire de multicookerele tradiționale, multicookerul Philips dispune de eliberare automată a presiunii pentru gătit sigur și fără efort, fără a fi necesară rotirea manuală a supapei de abur, și tehnologia DualPulse care creează o curbă precisă de gătit alternând presiunea înaltă și joasă pentru a debloca arome mai profunde și mai bogate. 35 de programe presetate avansate pentru gătit fără efort.
Vezi toate beneficiile

Gătit 35 în 1 la apăsarea unui buton

Mese pline de savoare. Zero supraveghere. Versatilitate extra.

  • Gătit mai sigur, mai rapid, fără intervenție manuală

  • 35 de presetări pentru varietate infinită, mai puțin efort

  • Păstrează aroma pentru rezultate mai bogate

  • Capacitate de 6 l, perfectă pentru mesele zilnice

Eliberare automată a presiunii, fără pași manuali

Eliberare automată a presiunii, fără pași manuali

Spre deosebire de multicookerele tradiționale*, nu este necesară rotirea manuală a supapei sau apăsarea butoanelor. Aburul este eliberat automat la sfârșitul gătitului sub presiune — gătit cu adevărat fără efort, de la început până la sfârșit.

Rezultate de nivel superior cu Tehnologia DualPulse Pressure

Rezultate de nivel superior cu Tehnologia DualPulse Pressure

Spre deosebire de multicookerele tradiționale* care mențin presiunea constantă, noua noastră tehnologie alternează presiunea înaltă și joasă pentru a crea o curbă precisă de gătit care păstrează aroma. Până la 13% mai suculent** și 28% mai fraged** în cazul cărnii.

35 în 1 programe de gătit la îndemâna ta

35 în 1 programe de gătit la îndemâna ta

35 de programe presetate — de la vită, miel, pui și rață până la legume, fructe de mare, fasole, supă, orez și multe altele — cu metode dedicate de gătit de la gătit sub presiune, înăbușit, copt, gătit lent, sotat, abur, gem, iaurt până la reîncălzire. De asemenea, setările manuale îți permit să personalizezi timpul de gătire, temperatura și nivelul de presiune, plus două comenzi rapide pentru a salva setările preferate.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Comparativ cu HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Test cu WBSF și pierderea conținutului de umiditate la porc și pui, comparativ cu gătitul pe aragaz.

  3. Pe baza măsurătorilor interne de laborator cu multicookerele Philips. Timpii de gătire măsurați pentru supă de fasole roșie sau vită (de la încălzire până la eliberarea completă a presiunii) vs. o oală sub presiune tradițională, pentru rezultate bine gătite și moi. Procentajele exacte pot varia în funcție de produs.