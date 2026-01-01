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Noutăţi
HD2633/80
Gătit mai sigur, mai rapid, fără intervenție manuală
35 de presetări pentru varietate infinită, mai puțin efort
Păstrează aroma pentru rezultate mai bogate
Capacitate de 6 l, perfectă pentru mesele zilnice
Spre deosebire de multicookerele tradiționale*, nu este necesară rotirea manuală a supapei sau apăsarea butoanelor. Aburul este eliberat automat la sfârșitul gătitului sub presiune — gătit cu adevărat fără efort, de la început până la sfârșit.
Spre deosebire de multicookerele tradiționale* care mențin presiunea constantă, noua noastră tehnologie alternează presiunea înaltă și joasă pentru a crea o curbă precisă de gătit care păstrează aroma. Până la 13% mai suculent** și 28% mai fraged** în cazul cărnii.
35 de programe presetate — de la vită, miel, pui și rață până la legume, fructe de mare, fasole, supă, orez și multe altele — cu metode dedicate de gătit de la gătit sub presiune, înăbușit, copt, gătit lent, sotat, abur, gem, iaurt până la reîncălzire. De asemenea, setările manuale îți permit să personalizezi timpul de gătire, temperatura și nivelul de presiune, plus două comenzi rapide pentru a salva setările preferate.
Recenzii
Comparativ cu HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Test cu WBSF și pierderea conținutului de umiditate la porc și pui, comparativ cu gătitul pe aragaz.
Pe baza măsurătorilor interne de laborator cu multicookerele Philips. Timpii de gătire măsurați pentru supă de fasole roșie sau vită (de la încălzire până la eliberarea completă a presiunii) vs. o oală sub presiune tradițională, pentru rezultate bine gătite și moi. Procentajele exacte pot varia în funcție de produs.