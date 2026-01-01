Pe baza măsurătorilor interne de laborator cu multicookerele Philips. Timpii de gătire măsurați pentru supă de fasole roșie sau vită (de la încălzire până la eliberarea completă a presiunii) comparativ cu un vas de gătit pe aragaz, pentru rezultate bine gătite și moi. Procentajele exacte pot varia în funcție de produs.