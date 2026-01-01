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  • Mese pline de savoare. Fără supraveghere.
  • Mese pline de savoare. Fără supraveghere.
  • Mese pline de savoare. Fără supraveghere.
  • Mese pline de savoare. Fără supraveghere.
  • Mese pline de savoare. Fără supraveghere.
  • Mese pline de savoare. Fără supraveghere.
  • Mese pline de savoare. Fără supraveghere.
  • Mese pline de savoare. Fără supraveghere.
  • Mese pline de savoare. Fără supraveghere.
  • Mese pline de savoare. Fără supraveghere.

Noutăţi

Philips seria 3000Multi Cooker

HD2616/70

Mese pline de savoare. Fără supraveghere.
Spre deosebire de multicookerele tradiționale, multicookerul Philips dispune de Eliberare Automată a Presiunii pentru gătit sigur și fără efort, fără a necesita acționarea manuală a supapei de abur, și de tehnologia DualPulse care creează o curbă precisă de gătit alternând presiunea înaltă și joasă pentru a debloca arome mai profunde și mai bogate.
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Gătire 13-în-1 la apăsarea unui buton

Mese pline de savoare. Fără supraveghere.

  • Gătit mai sigur, mai rapid și fără efort

  • 13 presetări pentru mai multă varietate, mai puțin efort

  • Păstrează aroma pentru rezultate mai bogate

  • Capacitate de 6 l, perfectă pentru mesele zilnice

Eliberare automată a presiunii, fără pași manuali

Eliberare automată a presiunii, fără pași manuali

Spre deosebire de multicookerele tradiționale*, nu este nevoie să rotești manual supapa sau să apeși butoane. Aburul este eliberat automat la sfârșitul gătitului sub presiune — gătit cu adevărat fără efort, de la început până la sfârșit.

Rezultate de nivel superior cu tehnologia DualPulse Pressure

Rezultate de nivel superior cu tehnologia DualPulse Pressure

Spre deosebire de multicookerele tradiționale* care mențin o presiune constantă, noua noastră tehnologie alternează presiunea înaltă și joasă pentru a crea o curbă precisă de gătit care păstrează aroma. Până la 13 % mai suculent** și 28 % mai fraged** în cazul cărnii.

13 în 1 programe de gătit la îndemâna ta

13 în 1 programe de gătit la îndemâna ta

13 programe presetate — de la vită, miel, pui și rață până la supă, orez și terci — cu metode dedicate de gătit, de la gătit sub presiune, aburi, coacere, gătit lent, sotare până la reîncălzire. De asemenea, setarea manuală îți permite să personalizezi preferințele de gătit.

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Referințe

  1. Comparativ cu HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Test cu WBSF și pierderea conținutului de umiditate la porc și pui, comparativ cu gătitul pe aragaz.

  3. Pe baza măsurătorilor interne de laborator cu multicookerele Philips. Timpii de gătire măsurați pentru supă de fasole roșie sau vită (de la încălzire până la eliberarea completă a presiunii) comparativ cu un vas de gătit pe aragaz, pentru rezultate bine gătite și moi. Procentajele exacte pot varia în funcție de produs.