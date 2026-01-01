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Noutăţi
HD2616/70
Gătit mai sigur, mai rapid și fără efort
13 presetări pentru mai multă varietate, mai puțin efort
Păstrează aroma pentru rezultate mai bogate
Capacitate de 6 l, perfectă pentru mesele zilnice
Spre deosebire de multicookerele tradiționale*, nu este nevoie să rotești manual supapa sau să apeși butoane. Aburul este eliberat automat la sfârșitul gătitului sub presiune — gătit cu adevărat fără efort, de la început până la sfârșit.
Spre deosebire de multicookerele tradiționale* care mențin o presiune constantă, noua noastră tehnologie alternează presiunea înaltă și joasă pentru a crea o curbă precisă de gătit care păstrează aroma. Până la 13 % mai suculent** și 28 % mai fraged** în cazul cărnii.
13 programe presetate — de la vită, miel, pui și rață până la supă, orez și terci — cu metode dedicate de gătit, de la gătit sub presiune, aburi, coacere, gătit lent, sotare până la reîncălzire. De asemenea, setarea manuală îți permite să personalizezi preferințele de gătit.
Recenzii
Comparativ cu HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Test cu WBSF și pierderea conținutului de umiditate la porc și pui, comparativ cu gătitul pe aragaz.
Pe baza măsurătorilor interne de laborator cu multicookerele Philips. Timpii de gătire măsurați pentru supă de fasole roșie sau vită (de la încălzire până la eliberarea completă a presiunii) comparativ cu un vas de gătit pe aragaz, pentru rezultate bine gătite și moi. Procentajele exacte pot varia în funcție de produs.