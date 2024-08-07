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Producție oprită
8 setări
Grilaj de încălzire integrat
Design compact
Cele 8 setări îţi permit să prăjeşti diferite tipuri de pâine fără riscul de a o arde. Reglează setările de rumenire în funcţie de preferinţe şi obţine pâinea prăjită dorită.
2 fante mari variabile pentru felii de pâine de diverse dimensiuni. Pâinea este menţinută în centru pentru rezultate de rumenire uniforme pe ambele părţi graţie funcţiei de centrare automată.
Grilaj integrat pentru încălzirea uşoară a chiflelor, a produselor de patiserie şi a chiflelor preferate.
4.9
din 5
103
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Holka z Prahy
07/08/2024
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů
S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.
Avantaje
Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač
Fanda11111
05/04/2023
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Maximální spokojenost
Doporučil bych ho všem kdo ho potřebují, jsme doma spokojení
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač
Daisynka411
10/05/2022
Česká republika
Super
Fajn topinkovac, je to rychle hotové a skvěle křupavé.spokojenost
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač