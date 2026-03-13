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GC8930/10
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8930/10 - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron
Toate (3)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum detartrez staţia de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ rezervorul de apă al staţiei de călcat cu abur Philips?
PerfectCare seria 7000Rezervor de apă detaşabil pentru fierul de călcat
Masa mea de călcat este umedă şi văd apă pe podea
Jetul de abur din staţia mea de călcat cu abur Philips nu funcţionează
Fierul meu de călcat cu abur Philips nu netezeşte bine în modul vertical
Staţia mea de călcat cu abur Philips nu se mai încălzeşte
Apa/aburul curge de la butonul de detartrare şi de sub baza fierului meu de călcat cu abur Philips