ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

GC8930/10

Producție oprită

Asistență

GC8930/10

GC8930/10

GC8930/10

Producție oprită

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8930/10 - English (US)

  • PDF fişier, 953.3 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron

  • PDF fişier, 324.8 kB
  • 13 March 2026

Întrebări frecvente

Piese de schimb şi accesorii

Depanare