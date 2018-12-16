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Producție oprită
Calcă orice material, de la blugi la mătase, fără a regla temperatura. Datorită tehnologiei OptimalTEMP, nu e nevoie de butoane sau reglaje. Aşa că nu mai este nevoie să sortezi rufele în prealabil sau să aştepţi ca fierul să se încălzească şi să se răcească. Eşti pregătit să calci orice material, oricând.
Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că acest fier de călcat nu va produce arsuri pe niciun material care poate fi călcat. Poţi să îl laşi pe haine sau pe masa de călcat. Garantat fără arsuri.
Aburul continuu şi puternic pătrunde cu uşurinţă chiar şi în cel mai gros material. Cutele persistente dispar datorită jetului de abur suplimentar pe care îl poţi folosi exact acolo unde ai nevoie. Acest abur suplimentar este perfect şi pentru călcatul cu abur pe verticală, pentru reîmprospătarea hainelor şi a draperiilor.
Premii
4.9
din 5
32
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Janka
16/12/2018
Slovensko
Skvele
Odkedy ju mám...zmizla nenávisť voči žehleniu. Košele zehlim vertikálne...ušetrím polovicu času oproti bežnej žehličke...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Expert Plus GC8930/10 Parný generátor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Expert Plus GC8930/10 Parný generátor
Oooinaooo
04/05/2021
Česká republika
Žehlení už není mou nejneoblíbenější činností
Žehlička mne velmi mile překvapila. Jde o můj první parní generátor a velmi oceňuji velkou nádrž na vodu, díky které mi voda vystačí na celé žehlení. Žehlička je opravdu lehká, tudíž mne nebolí ruka a nemám tendenci ji silně a křečovitě svírat. Prádlo je krásně vyžehlené a to, že nemusím žehličku nijak nastavovat na různé druhy látek a potisků je třešničkou na dortu.
Avantaje
Lehkost, velká nádrž na vodu, snadná manipulace
Dezavantaje
Nenašla jsem
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor
90Adam
18/05/2020
Česká republika
Pro snadné a rychlé žehlení
Jsem chlap. Žehlení mě nikdy nebavilo a navíc čím víc jsem to odkladal, tím méně se pak chtělo začít. Po zakoupení tohoto parního generátoru me sice žehlení bavit nezačalo, ale ušetřilo mi spousty času. Než se nazhavila moje stará žehlička, než měla dost páry, aby si poradila se zmackanym prádlem, byla to věčnost. Ted nemusím čekat, dam se do práce a jedu. Prostě jedu na jeden program veškeré oblečení, neřeším teplotu a nebojím se spálení látky. Žehlící hlava je i hodně lehká, takbse člověk nenadre. Tohle byla super volba a vsem, kdo nechtějí trávit zbytečný čas žehlení, doporučuji :)
Avantaje
Snadné žehlení, snadno si poradí s hodně zmackanym prádlem, je lehka, jedno nastavení pro všechny látky
Dezavantaje
Nezehli sama :(
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor