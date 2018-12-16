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Producție oprită

GC8930/10

GC8930/10

4.9
| (32) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

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Tehnologie OptimalTEMP, nu necesită setarea temperaturii

Tehnologie OptimalTEMP, nu necesită setarea temperaturii

Calcă orice material, de la blugi la mătase, fără a regla temperatura. Datorită tehnologiei OptimalTEMP, nu e nevoie de butoane sau reglaje. Aşa că nu mai este nevoie să sortezi rufele în prealabil sau să aştepţi ca fierul să se încălzească şi să se răcească. Eşti pregătit să calci orice material, oricând.

Garantat fără arsuri

Garantat fără arsuri

Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că acest fier de călcat nu va produce arsuri pe niciun material care poate fi călcat. Poţi să îl laşi pe haine sau pe masa de călcat. Garantat fără arsuri.

Abur puternic pentru cea mai eficientă îndepărtare a cutelor

Abur puternic pentru cea mai eficientă îndepărtare a cutelor

Aburul continuu şi puternic pătrunde cu uşurinţă chiar şi în cel mai gros material. Cutele persistente dispar datorită jetului de abur suplimentar pe care îl poţi folosi exact acolo unde ai nevoie. Acest abur suplimentar este perfect şi pentru călcatul cu abur pe verticală, pentru reîmprospătarea hainelor şi a draperiilor.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.9

din 5

32

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

16/12/2018

Slovensko

Slovensko

Skvele

Odkedy ju mám...zmizla nenávisť voči žehleniu. Košele zehlim vertikálne...ušetrím polovicu času oproti bežnej žehličke...

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Expert Plus GC8930/10 Parný generátor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Expert Plus GC8930/10 Parný generátor

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlení už není mou nejneoblíbenější činností

Žehlička mne velmi mile překvapila. Jde o můj první parní generátor a velmi oceňuji velkou nádrž na vodu, díky které mi voda vystačí na celé žehlení. Žehlička je opravdu lehká, tudíž mne nebolí ruka a nemám tendenci ji silně a křečovitě svírat. Prádlo je krásně vyžehlené a to, že nemusím žehličku nijak nastavovat na různé druhy látek a potisků je třešničkou na dortu.

Avantaje

Lehkost, velká nádrž na vodu, snadná manipulace

Dezavantaje

Nenašla jsem

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Pro snadné a rychlé žehlení

Jsem chlap. Žehlení mě nikdy nebavilo a navíc čím víc jsem to odkladal, tím méně se pak chtělo začít. Po zakoupení tohoto parního generátoru me sice žehlení bavit nezačalo, ale ušetřilo mi spousty času. Než se nazhavila moje stará žehlička, než měla dost páry, aby si poradila se zmackanym prádlem, byla to věčnost. Ted nemusím čekat, dam se do práce a jedu. Prostě jedu na jeden program veškeré oblečení, neřeším teplotu a nebojím se spálení látky. Žehlící hlava je i hodně lehká, takbse člověk nenadre. Tohle byla super volba a vsem, kdo nechtějí trávit zbytečný čas žehlení, doporučuji :)

Avantaje

Snadné žehlení, snadno si poradí s hodně zmackanym prádlem, je lehka, jedno nastavení pro všechny látky

Dezavantaje

Nezehli sama :(

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor

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