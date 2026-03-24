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Informații de legalitate
GC3730/02
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Quick start guide Philips EcoCare Steam iron
EU Declaration of conformity Philips EcoCare Steam iron GC3730/02 - English (US)
Toate (2)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ talpa fierului de călcat cu abur/fierului de călcat uscat Philips
Fierul meu de călcat cu abur Philips nu îndepărtează cutele