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  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron

Producție oprită

GC3730/02

GC3730/02

1 premiu

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Jet de abur de 130 g pentru îndepărtarea uşoară a celor mai încăpăţânate cute

Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur vertical şi cutele dificile.

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne depunerea calcarului

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne depunerea calcarului

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă al fierului tău de călcat cu abur Philips previne depunerea calcarului prin pastilele anticalcar şi funcţia anticalcar uşor de utilizat.

Mâner moale pentru comoditate de durată în timpul călcării

Mânerul moale al acestui fier de călcat Philips permite utilizarea comodă chiar şi în timpul sesiunilor de călcat mai lungi.

Specificaţii tehnice

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  • Imagine cu VRS_PBTAWARD66

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