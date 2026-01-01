Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
GC3730/02
Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur vertical şi cutele dificile.
Sistemul anticalcar cu acţiune dublă al fierului tău de călcat cu abur Philips previne depunerea calcarului prin pastilele anticalcar şi funcţia anticalcar uşor de utilizat.
Mânerul moale al acestui fier de călcat Philips permite utilizarea comodă chiar şi în timpul sesiunilor de călcat mai lungi.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
Premii
Recenzii