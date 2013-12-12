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Producție oprită
2000 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului.
Jet de abur continuu de până la 30 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.
Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă Philips. Are o rezistenţă sporită la zgâriere, alunecă excelent şi este uşor de curăţat.
Premii
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Siobhan
12/12/2013
Polska
Produkt jest doskonały
Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Maryna666
11/04/2019
Україна
Справляется на все 100%
Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru GC2907/02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru GC2907/02