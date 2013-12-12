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  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
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Producție oprită

GC2907/02

GC2907/02

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

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2000 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului

2000 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului

2000 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului.

Jet de abur continuu de până la 30 g/min pt îndepărtare cute mai bună

Jet de abur continuu de până la 30 g/min pt îndepărtare cute mai bună

Jet de abur continuu de până la 30 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă Philips. Are o rezistenţă sporită la zgâriere, alunecă excelent şi este uşor de curăţat.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

12/12/2013

Polska

Polska

Produkt jest doskonały

Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

11/04/2019

Україна

Україна

Справляется на все 100%

Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru GC2907/02

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru GC2907/02

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