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Producție oprită

GC2905/02

GC2905/02

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

1 premiu

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2000 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului

2000 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului

2000 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului.

Jet de abur continuu de până la 30 g/min pt îndepărtare cute mai bună

Jet de abur continuu de până la 30 g/min pt îndepărtare cute mai bună

Jet de abur continuu de până la 30 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.

Jet de abur de până la 85 g, pentru cele mai încăpăţânate cute

Jet de abur de până la 85 g, pentru cele mai încăpăţânate cute

Jetul de abur de până la 85 g al fierului de călcat vă permite să îndepărtaţi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

02/09/2014

Polska

Polska

Super żelazko

Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

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