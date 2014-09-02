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Producție oprită
2000 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului.
Jet de abur continuu de până la 30 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.
Jetul de abur de până la 85 g al fierului de călcat vă permite să îndepărtaţi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.
Premii
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
azja31
02/09/2014
Polska
Super żelazko
Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe