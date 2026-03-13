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Informații de legalitate
Seria 2800 Fier de călcat cu abur
Producție oprită
Asistență
GC2807/02
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Consumer Care Book Philips 2800 series Steam iron - English (US)
User Manual Philips 2800 series Steam iron
Toate (3)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum detartrez fierul de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ talpa fierului de călcat cu abur/fierului de călcat uscat Philips
Fierul meu de călcat cu abur Philips nu îndepărtează cutele