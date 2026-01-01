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Producție oprită
GC2807/02
Construit pentru a funcţiona zi după zi
Pentru rezultate excelente în fiecare zi, vă doriţi un fier de călcat care nu vă dezamăgeşte. Cu noua sa talpă SteamGlide, 2000 W pentru producerea constantă şi puternică a aburului şi funcţia anticalcar uşor de utilizat, acest fier practic vă oferă o fiabilitate durabilă!
SteamGlide
Jetul de abur de până la 85 g al fierului de călcat vă permite să îndepărtaţi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.
Puterea de 2000 W asigură un debit de abur ridicat şi constant.
Jet de abur continuu până la 30 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.
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