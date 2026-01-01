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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2807

Producție oprită

Seria 2800Fier de călcat cu abur

GC2807/02

1 premiu

Construit pentru a funcţiona zi după zi

Pentru rezultate excelente în fiecare zi, vă doriţi un fier de călcat care nu vă dezamăgeşte. Cu noua sa talpă SteamGlide, 2000 W pentru producerea constantă şi puternică a aburului şi funcţia anticalcar uşor de utilizat, acest fier practic vă oferă o fiabilitate durabilă!

Vezi toate beneficiile

Cu noua talpă SteamGlide

Construit pentru a funcţiona zi după zi

  • SteamGlide

Jet de abur de până la 85 g, pentru cele mai încăpăţânate cute

Jet de abur de până la 85 g, pentru cele mai încăpăţânate cute

Jetul de abur de până la 85 g al fierului de călcat vă permite să îndepărtaţi cu uşurinţă chiar şi cele mai persistente cute.

Puterea de 2000 waţi asigură un debit de abur ridicat şi constant

Puterea de 2000 waţi asigură un debit de abur ridicat şi constant

Puterea de 2000 W asigură un debit de abur ridicat şi constant.

Jet de abur continuu max 30 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Jet de abur continuu max 30 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Jet de abur continuu până la 30 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Imagine cu VRS_PBTAWARD66

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