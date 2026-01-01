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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2806
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2806
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2806
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2806

Producție oprită

Seria 2800Fier de călcat cu abur

GC2806/02

1 premiu

Construit pentru a funcţiona zi după zi

Pentru rezultate excelente în fiecare zi, vă doriţi un fier de călcat care nu vă dezamăgeşte. Cu noua sa talpă SteamGlide, 2000 W pentru producerea constantă şi puternică a aburului şi funcţia anticalcar uşor de utilizat, acest fier practic vă oferă o fiabilitate durabilă!

Vezi toate beneficiile

Cu noua talpă SteamGlide

Construit pentru a funcţiona zi după zi

  • SteamGlide

2 ani garanţie

2 ani garanţie

Garanţie integrală pentru 2 ani.

Puterea de 2000 waţi asigură un debit de abur ridicat şi constant

Puterea de 2000 waţi asigură un debit de abur ridicat şi constant

Puterea de 2000 W asigură un debit de abur ridicat şi constant.

Jet de abur continuu max 30 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Jet de abur continuu max 30 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Jet de abur continuu până la 30 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Imagine cu VRS_PBTAWARD66

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