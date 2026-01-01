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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2805

Producție oprită

Seria 2800Fier de călcat cu abur

GC2805/02

1 premiu

Construit pentru a funcţiona zi după zi

Pentru rezultate excelente în fiecare zi, vă doriţi un fier de călcat care nu vă dezamăgeşte. Cu noua sa talpă SteamGlide, 2000 W pentru producerea constantă şi puternică a aburului şi funcţia anticalcar uşor de utilizat, acest fier practic vă oferă o fiabilitate durabilă!

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Cu noua talpă SteamGlide

Construit pentru a funcţiona zi după zi

  • SteamGlide

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă Philips. Are o rezistenţă sporită la zgâriere, alunecă excelent şi este uşor de curăţat.

Puterea de 2000 waţi asigură un debit de abur ridicat şi constant

Puterea de 2000 waţi asigură un debit de abur ridicat şi constant

Puterea de 2000 W asigură un debit de abur ridicat şi constant.

2 ani garanţie

2 ani garanţie

Garanţie integrală pentru 2 ani.

Specificaţii tehnice

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  • Imagine cu VRS_PBTAWARD66

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