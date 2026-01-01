Construit pentru a funcţiona zi după zi

Pentru rezultate excelente în fiecare zi, vă doriţi un fier de călcat care nu vă dezamăgeşte. Cu noua sa talpă SteamGlide, 2000 W pentru producerea constantă şi puternică a aburului şi funcţia anticalcar uşor de utilizat, acest fier practic vă oferă o fiabilitate durabilă!