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EasySpeed Fier de călcat cu abur

Producție oprită

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EasySpeedFier de călcat cu abur

GC1756/20

EasySpeed Fier de călcat cu abur

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Steam iron GC1756/20 - English (US)

  • PDF fişier, 1.3 MB
  • 5 November 2024

Hippo_Main_[16539]_user manual_NCN

  • PDF fişier, 13.4 MB
  • 5 November 2024

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