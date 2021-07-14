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  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient
  • Uşor şi eficient

Producție oprită

EasySpeedFier de călcat cu abur

GC1756/20

4.8
| (42) Recenzii | 95% recomandă acest produs

1 premiu

Uşor şi eficient
Fierul de călcat EasySpeed îţi permite să calci uşor şi eficient cu mult abur pentru a îndepărta cutele persistente, având o talpă ceramică pentru alunecare uşoară pe toate materialele, rezisteţă la zgârieturi şi funcţie Calc Clean pentru performanţă de durată.
Vezi toate beneficiile

4 setări pentru abur pentru rezultate mai bune în timpul călcatului

Uşor şi eficient

  • Jet de abur de până la 100 g

  • Talpă ceramică

  • Sistem anti-picurare

  • Oprire automată

Rezervor de apă de 220 ml pentru sesiuni de călcat mai lungi

Rezervor de apă de 220 ml pentru sesiuni de călcat mai lungi

Datorită rezervorului de apă foarte mare, de 220 ml, poţi călca mai multe haine într-o singură sesiune.

Pulverizatorul de apă integrat umezeşte uniform materialul

Pulverizatorul de apă integrat umezeşte uniform materialul

Funcţia de pulverizare umezeşte uniform materialul, uşurând netezirea cutelor.

Talpă mai mare pentru a acoperi mai mult dintr-o singură mişcare*

Talpă mai mare pentru a acoperi mai mult dintr-o singură mişcare*

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzii

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4.8

din 5

42

Recenzii

95%

recomandă acest produs

2

14/07/2021

Česká republika

Česká republika

Lehká žehlička

Výborný poměr cena-výkon, na základní žehlení bohatě stačí. Je lehká.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

06/07/2021

Česká republika

Česká republika

Lehká žehlička

Žehlička je lehká, dobře se drží v ruce, madlo nepálí. Přívodní elektrický kabel je dlouhý, tudíž se krásně dá žehlit větší plocha najednou a nemusí se oblečení neustále posunovat.

Avantaje

Malá hmotnost, dlouhý elektrický kabel

Dezavantaje

Nenašla jsem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

29/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělí vyrobek

V daném cenové kategorii bezkonkurenční vyrobek opravdu dobrá cena

Avantaje

Snadná manipulace a kvalita zpracovani

Dezavantaje

Zadne

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

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Referințe

  1. Comparativ cu gama Comfort precedentă