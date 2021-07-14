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Producție oprită
Jet de abur de până la 100 g
Talpă ceramică
Sistem anti-picurare
Oprire automată
Datorită rezervorului de apă foarte mare, de 220 ml, poţi călca mai multe haine într-o singură sesiune.
Funcţia de pulverizare umezeşte uniform materialul, uşurând netezirea cutelor.
Premii
4.8
din 5
42
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Rozaa
14/07/2021
Česká republika
Lehká žehlička
Výborný poměr cena-výkon, na základní žehlení bohatě stačí. Je lehká.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
P.W.
06/07/2021
Česká republika
Parte a unei promoții
Lehká žehlička
Žehlička je lehká, dobře se drží v ruce, madlo nepálí. Přívodní elektrický kabel je dlouhý, tudíž se krásně dá žehlit větší plocha najednou a nemusí se oblečení neustále posunovat.
Avantaje
Malá hmotnost, dlouhý elektrický kabel
Dezavantaje
Nenašla jsem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
rachile
29/06/2021
Česká republika
Parte a unei promoții
Skvělí vyrobek
V daném cenové kategorii bezkonkurenční vyrobek opravdu dobrá cena
Avantaje
Snadná manipulace a kvalita zpracovani
Dezavantaje
Zadne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Comparativ cu gama Comfort precedentă