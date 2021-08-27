Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa din prima zi

      Filtru de schimb original Pentru purificatorul 3 în 1 AMF220

      FYM220/30

      Clasificare generală / 5
      3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa din prima zi

      Filtrarea noastră în 3 straturi cu NanoProtect HEPA, filtru cu cărbune activ şi prefiltru vă asigură că sunteţi protejat de bacterii, polen, praf, PM2,5, păr de animale de companie şi gaze. 

      Vezi toate beneficiile

      Filtru de schimb original Pentru purificatorul 3 în 1 AMF220

      Produse similare

      Afişează toate Filtre şi accesorii

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      Filtru de schimb original
      - {discount-value}

      Filtru de schimb original

      Pentru purificatorul 3 în 1 AMF220

      total

      recurring payment

      3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa din prima zi

      Filtru Philips original care se potriveşte perfect

      • Durată de viaţă de până la 24 de luni
      • HEPA+Carbon activ+Prefiltru
      • Filtrează 99,95% din particule
      • Filtrează gaze şi mirosuri
      Potrivire perfectă pentru o performanţă constantă ridicată

      Filtrul Philips original a fost proiectat împreună cu dispozitivul în sine pentru a asigura o potrivire perfectă, care garantează funcţionarea continuă fără probleme a dispozitivului.

      Filtrele Philips asigură că dispozitivul funcţionează eficient

      Filtrele de aer Philips trec printr-un set de teste de inspecţie obligatorii şi stricte înainte de a fi lansate din fabrică. Sunt supuse unor teste riguroase de viaţă şi durabilitate, pentru funcţionare continuă non-stop. Filtrele noastre sunt concepute pentru a oferi cea mai bună performanţă a purificatorului dumneavoastră Philips până în ultima zi a duratei de viaţă a filtrelor.

      3 filtre în 1 pentru confort şi performanţă superioară

      Filtrul cilindric 3-în-1 combină trei straturi de filtrare pentru a menţine dispozitivul în stare de funcţionare optimă.(6) Filtru cu cărbune activ, filtru HEPA NanoProtect şi prefiltrul sunt combinaţia optimă care elimină substanţele poluante, virusurile, alergenii şi bacteriile. Pentru a vă asigura că respiraţi un aer mai curat, vă recomandăm să schimbaţi toate cele trei filtre simultan.

      Performanţă superioară

      O filtrare în 3 straturi cu HEPA NanoProtect, carbon activ şi prefiltru asigură protecţia împotriva bacteriilor, polenului, prafului, PM2.5, părului de animale şi gazelor. Tehnologia HEPA NanoProtect nu doar captează substanţele poluante, ci foloseşte şi o sarcină electrostatică specială pentru a le atrage, permiţându-i să purifice aerul mai repede decât un filtru HEPA H13 care este utilizat medical. (5)

      Îndepărtează până la 99,9% din virusuri

      Purificatorul captează aerosolii, inclusiv pe cei care pot conţine virusuri respiratorii. A fost testat independent şi s-a demonstrat că elimină până la 99,9 % din virusurile şi aerosolii din aer. Testat şi pentru coronavirus (8).

      Până la 24 de luni de utilizare

      Filtrul Philips integrat 3-în-1 oferă o protecţie constantă şi garantează o filtrare optimă până la 24 de luni. (1)

      Urmăreşte indicatorul de stare al filtrului inteligent de pe dispozitiv

      Dispozitivul tău Philips te anunţă când să cureţi prefiltrul şi când să înlocuiieşti filtrul. Acest lucru durează mai puţin de un minut. Întreţinerea dispozitivului este fără efort pentru a te asigura că te bucuri întotdeauna de aer curat şi sănătos.

      Curăţare regulată a prefiltrului

      Pentru o performanţă de filtrare optimă, curăţaţi în mod regulat prefiltrul cu aspiratorul.

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţie generală

        Tip de produs
        Filtru HEPA NanoProtect
        Incluse în cutie
        1 filtru
        HEPA NanoProtect
        Da
        Prefiltrul
        Da
        Carbon activ
        Da
        Durată de viaţă
        Până la 2 ani

      • Performanţă

        Filtrarea particulelor
        99,95 % la 0,003 microni

      • Greutate şi dimensiuni

        Înălţime produs
        152,9 mm
        Greutate produs
        0,57 kg
        Lăţime produs
        105 mm
        Lungime produs
        200 mm
        Lungime ambalaj
        210 mm
        Lăţime ambalaj
        170 mm
        Înălţime ambalaj
        170 mm
        Greutate ambalaj
        0,85 kg

      • Înlocuire

        Pentru purificatorul(oarele) de aer Philips
        AMF220

      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      • (1) Durata de viaţă recomandată este calculată pe baza duratei medii de utilizare a utilizatorilor Philips şi a datelor OMS despre nivelul de poluare urbană din exterior. Durata de viaţă efectivă este influenţată de mediile şi frecvenţele de utilizare.
      • (2) Aplicabil doar pentru modele selectate cu conectivitate
      • (3) Aplicabil doar pentru ţările în care este disponibil magazinul Philips
      • (4) Materialul filtrului HEPA NanoProtect oferă o rezistenţă mai mică a fluxului de aer decât materialul unui filtru HEPA H13, permiţând unui purificator de aer Philips cu NanoProtect să ofere o rată de eliberare de aer curat (CADR) mai mare decât cea a unui filtru HEPA H13 certificat, de dimensiuni echivalente
      • (5) Din aerul care trece prin filtru, testat de iUTA cu aerosoli de NaCl, conform standardului DIN71460-1.
      • (6) În funcţie de filtrul utilizat cu purificatorul Philips AC1711 sau 1715
      • (7) Test pentru rata de reducere a microbilor realizat de Airmid Healthgroup Ltd. Testat într-o cameră de testare de 28,5 m³ contaminată cu virusul gripal aeropurtat A(H1N1).
      • (8) Test privind rata de reducere a microbilor într-un laborator extern, într-o cameră de testare contaminată cu aerosoli de coronavirus aviar (IBV), cu filtrul Philips HEPA NanoProtect.

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.