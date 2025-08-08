Căutare termeni
FY2200/30
Filtre originale pentru purificatorul de aer PureProtect 2200
Filtru original de schimb pentru purificatorul tău de aer: 3-în-1 HEPA NanoProtect, carbon activ şi prefiltru pentru protecţia împotriva poluării, polenului, prafului, mătreţei de animale de companie, viruşilor.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Filtru HEPA NanoProtect
Filtre de schimb pentru purificatoarele de aer Philips PureProtect Quiet seria 2200: AC2210, AC2220, AC2221. Modelul de purificator de aer este indicat în spatele dispozitivului.
Filtrele originale asigură o performanţă optimă timp de până la 3 ani (2), reducând complicaţiile şi costurile. Purificatorul calculează durata de viaţă a filtrului şi te anunţă când trebuie înlocuit.
Designul nostru pliabil al filtrului economiseşte ambalarea şi utilizează cu 35% mai puţin plastic, reducând amprenta noastră de carbon.
Filtrul Philips original este conceput să se potrivească perfect cu dispozitivul tău. Pentru performanţe optime, foloseşte întotdeauna un filtru Philips original.
Filtrarea în 3 etape reprezentate de prefiltru, filtrul HEPA NanoProtect şi carbonul activ captează 99,97% din particulele de până la 0,003 microni (1), pentru a te proteja de agenţi poluanţi, viruşi, alergeni, bacterii şi mirosuri.
Indicatorul de pe afişajul dispozitivului Philips te anunţă când trebuie să înlocuieşti filtrul. Întreţinerea este fără efort, durează mai puţin de un minut.
Conectează-ţi dispozitivul la aplicaţia Air+ pentru a monitoriza starea filtrului şi pentru a comanda cu uşurinţă filtre de schimb atunci când este necesar.
Specificaţie generală
Performanţă
Greutate şi dimensiuni
Înlocuire
