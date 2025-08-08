Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • Filtre originale pentru purificatorul de aer PureProtect 2200 Filtre originale pentru purificatorul de aer PureProtect 2200 Filtre originale pentru purificatorul de aer PureProtect 2200
    • Play Pause

      PureProtect Quiet seria 2200 Filtru HEPA NanoProtect

      FY2200/30

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Filtre originale pentru purificatorul de aer PureProtect 2200

      Filtru original de schimb pentru purificatorul tău de aer: 3-în-1 HEPA NanoProtect, carbon activ şi prefiltru pentru protecţia împotriva poluării, polenului, prafului, mătreţei de animale de companie, viruşilor.

      Vezi toate beneficiile

      PureProtect Quiet seria 2200 Filtru HEPA NanoProtect

      Produse similare

      Afişează toate Filtre şi accesorii

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      PureProtect Quiet seria 2200
      - {discount-value}

      PureProtect Quiet seria 2200

      Filtru HEPA NanoProtect

      total

      recurring payment

      Filtre originale pentru purificatorul de aer PureProtect 2200

      Captează eficient 99,97% din nanoparticule (1)

      • Compatibilitate cu seria 2200
      • În cutie: 1 filtru
      • Durată de viaţă de 3 de ani
      • Filtru Philips original
      Compatibil cu Philips PureProtect Quiet seria 2200

      Compatibil cu Philips PureProtect Quiet seria 2200

      Filtre de schimb pentru purificatoarele de aer Philips PureProtect Quiet seria 2200: AC2210, AC2220, AC2221. Modelul de purificator de aer este indicat în spatele dispozitivului.

      Filtru de lungă durată de 3 ani

      Filtru de lungă durată de 3 ani

      Filtrele originale asigură o performanţă optimă timp de până la 3 ani (2), reducând complicaţiile şi costurile. Purificatorul calculează durata de viaţă a filtrului şi te anunţă când trebuie înlocuit.

      Design sustenabil cu ambalaje cu 30% mai mici

      Design sustenabil cu ambalaje cu 30% mai mici

      Designul nostru pliabil al filtrului economiseşte ambalarea şi utilizează cu 35% mai puţin plastic, reducând amprenta noastră de carbon.

      Filtru Philips original pentru performanţă optimă

      Filtru Philips original pentru performanţă optimă

      Filtrul Philips original este conceput să se potrivească perfect cu dispozitivul tău. Pentru performanţe optime, foloseşte întotdeauna un filtru Philips original.

      Filtrarea HEPA în 3 etape captează 99,97% din cele mai mici particule

      Filtrarea HEPA în 3 etape captează 99,97% din cele mai mici particule

      Filtrarea în 3 etape reprezentate de prefiltru, filtrul HEPA NanoProtect şi carbonul activ captează 99,97% din particulele de până la 0,003 microni (1), pentru a te proteja de agenţi poluanţi, viruşi, alergeni, bacterii şi mirosuri.

      Urmăreşte indicatorul de stare al filtrului inteligent de pe dispozitiv

      Urmăreşte indicatorul de stare al filtrului inteligent de pe dispozitiv

      Indicatorul de pe afişajul dispozitivului Philips te anunţă când trebuie să înlocuieşti filtrul. Întreţinerea este fără efort, durează mai puţin de un minut.

      Conectează-te la aplicaţia Air+ pentru un plus de confort

      Conectează-te la aplicaţia Air+ pentru un plus de confort

      Conectează-ţi dispozitivul la aplicaţia Air+ pentru a monitoriza starea filtrului şi pentru a comanda cu uşurinţă filtre de schimb atunci când este necesar.

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţie generală

        Tip de produs
        Filtru HEPA NanoProtect
        Incluse în cutie
        1 filtru
        HEPA NanoProtect
        Da
        Prefiltrul
        Da
        Carbon activ
        Da
        Durată de viaţă
        3 ani

      • Performanţă

        Filtrarea particulelor
        99,97% la 0,003 microni

      • Greutate şi dimensiuni

        Lungime ambalaj
        30,5 cm
        Lăţime ambalaj
        13,8 cm
        Înălţime ambalaj
        29,5 cm
        Greutate ambalaj
        0,94 kg

      • Înlocuire

        Pentru purificatorul(oarele) de aer Philips
        AC2210, AC2220, AC2221

      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      • (1) Din aerul care trece prin filtru, testat în conformitate cu DIN71460 cu aerosoli de NaCl 0,003 um şi 0,3 um, de institutul iUTA
      • (2) Medie calculată. Durata de viaţă a filtrului depinde de calitatea şi utilizarea aerului.
      • (3) Vs. ambalajul nepliabil FY2200

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.