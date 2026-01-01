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Producție oprită
FM32FD180D/00
Mic, uşor, pentru utilizare oriunde
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia STAR poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
32 GB
Ediţia Star 2.0
Pachet de 2
Un indicator LED cu aspect atractiv îţi indică faptul că unitatea este conectată şi funcţionează corespunzător şi luminează intermitent mai rapid în timpul copierii fişierelor în sau din memoria acesteia.
Nu vei mai pierde niciodată capacul unităţii! Capacul de protecţie este integrat în designul produsului. Astfel, va rămâne mereu ataşat de unitatea USB. Pentru a-l folosi, trebuie doar să întorci capacul invers. Conectează şi redă!
Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.