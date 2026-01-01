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        Producție oprită

        Memorie flash USB

        FM32FD180D/00

        Mic, uşor, pentru utilizare oriunde

        Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia STAR poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

        Vezi toate beneficiile

        Mută fişierele pe o unitate flash!

        Mic, uşor, pentru utilizare oriunde

        • 32 GB

        • Ediţia Star 2.0

        • Pachet de 2

        Indicatorul de activitate se aprinde în timpul copierii fişierelor

        Un indicator LED cu aspect atractiv îţi indică faptul că unitatea este conectată şi funcţionează corespunzător şi luminează intermitent mai rapid în timpul copierii fişierelor în sau din memoria acesteia.

        Capac de protecţie integrat pentru confortul dumneavoastră

        Nu vei mai pierde niciodată capacul unităţii! Capacul de protecţie este integrat în designul produsului. Astfel, va rămâne mereu ataşat de unitatea USB. Pentru a-l folosi, trebuie doar să întorci capacul invers. Conectează şi redă!

        Ambalaj uşor de deschis şi accesibil

        Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.

        Specificaţii tehnice

        Manuale şi documentaţie

        Broşură comercială localizată

        • PDF fişier, 147.1 kB
        • 21 July 2026

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        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips