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        Memorie flash USB

        FM16FD70G/00

        Mic, uşor, pentru utilizare oriunde

        Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia Snow poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

        Vezi toate beneficiile

        Mută fişierele pe o unitate flash!

        Mic, uşor, pentru utilizare oriunde

        • 16 GB

        • Ediţia Snow 2.0

        • Pachet de 5

        Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză

        Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.

        Indicatorul de activitate se aprinde în timpul copierii fişierelor

        Un indicator LED cu aspect atractiv îţi indică faptul că unitatea este conectată şi funcţionează corespunzător şi luminează intermitent mai rapid în timpul copierii fişierelor în sau din memoria acesteia.

        Memorie USB modernă datorită designului plin de culoare

        Alege o culoare modernă – galben canar, roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint, albastru electric sau portocaliu aprins – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie

        Specificaţii tehnice

        Manuale şi documentaţie

        Broşură comercială localizată

        • PDF fişier, 147.3 kB
        • 24 August 2026

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