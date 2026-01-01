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Memorie flash USB

FM16FD05D/00

Uşor de utilizat, plug and play!

Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia Snow poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

Vezi toate beneficiile

Mută fişierele pe o unitate flash!

Uşor de utilizat, plug and play!

  • 16 GB

  • Ediţia Vivid 2.0

  • Pachet de 2

Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză

Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.

Memorie USB modernă datorită designului plin de culoare

Alege o culoare modernă – galben canar, roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint, albastru electric sau portocaliu aprins – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie

Indicatorul de activitate se aprinde în timpul copierii fişierelor

Un indicator LED cu aspect atractiv îţi indică faptul că unitatea este conectată şi funcţionează corespunzător şi luminează intermitent mai rapid în timpul copierii fişierelor în sau din memoria acesteia.

Specificaţii tehnice

Manuale şi documentaţie

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 148.3 kB
  • 24 August 2026

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