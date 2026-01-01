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Producție oprită
FM12FD170D/00
Uşor de utilizat, plug and play!
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia MOTION poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
128 GB
Ediţia Motion 2.0
Pachet de 2
Alege o culoare modernă – roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint sau albastru electric – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie
Un indicator LED cu aspect atractiv îţi indică faptul că unitatea este conectată şi funcţionează corespunzător şi luminează intermitent mai rapid în timpul copierii fişierelor în sau din memoria acesteia.
Cei 128 GB utili îţi oferă posibilitatea de a muta, distribui şi salva fişiere mult mai mari sau mai multe prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.