Odkurzacz używany jest w małym mieszkaniu, gdzie po poprzednich właścicielach zostały w spadku wykładziny podłogowe. Dlatego zależało mi na kupnie bardzo dobrego odkurzacza. Przed zakupem przeczytałam mnóstwo recenzji, odwiedziłam wiele sklepów i wybór padł na Philipsa, który od początku poszukiwań był moim faworytem. Pomimo, że dałam szanse innym markom, niestety z niej nie skorzystały. Kryteria jakimi się kierowałam przy wyborze to (kolejność od najważniejszego): -jakość materiałów, głównie plastiku - siła ssania -cena -cena i dostępność worków i filtrów Siła ssania Philipsa FC 9170/07 jest rzeczywiście imponująca i wbrew zaleceniom niektórych sprzedawców wcale nie potrzebuję turbo szczotki do porządnego odkurzenia wykładziny dywanowej. Ba, nawet nie używam max mocy, bo nie oderwałabym się od podłogi. Paradoksalnie odkurzacz jest ekstremalnie cichy. Dzięki temu pozwalam sobie nawet na sprzątanie późnym wieczorem, bo wiem, że i tak nikomu nie przeszkadzam (przy zamkniętych drzwiach nie słyszę pracy odkurzacza w pomieszczeniu obok). Do wynalazku końcówki TriActive byłam nastawiona sceptycznie, ale pracuje się z nią bardzo wygodnie. Ogólnie odkurzanie Philipsem FC9170/07 jest bardzo ergonomiczne. W trakcie pracy można szybko i sprawnie zmienić końcówki, odkurzacz jedzie sam, jest bardzo zwrotny, a po odkurzeniu całego mieszkania nie bolą plecy. Zestaw do odkurzania samochodu bardzo mnie ucieszył. Na bazie tych wszystkich końcówek mogę dotrzeć z odkurzaczem nawet do najbardziej niedostępnych zakamarków. Jeden z poprzednich opiniodawców skarżył się na brak okrągłej szczotki z włosiem. Nie wiem jak to możliwe, ale ja taką posiadam… Nie zgadzam się też ze stwierdzeniem, że ciężko odpiąć wąż z obudowy. Czy na pewno mamy te same odkurzacze?... Spotkałam się z opinią, że odkurzacz jest ciężki. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Oczywiście nie jest lekki jak suszarka, ale nie mam najmniejszego problemu, żeby np. odkurzyć ściany i sufity trzymając odkurzacz w ręce. Zupełnie się przy tym nie zmęczę. W odróżnieniu od moich poprzedników przed zakupem poprosiłam sprzedawcę o demonstrację wymiany filtrów, worka, składanie rur, etc. I w domu nie mam z tym teraz absolutnie żadnego problemu. Minusem jest brak oznaczenia końca kabla. Ale wystarczy nalepić tam kolorową taśmę i po problemie. Przycisk start/stop jest rzeczywiście bardzo czuły, ale to kwestia przyzwyczajenia. Po kilkukrotnym użyciu już się tego nie zauważa. Reasumując: bardzo dobry produkt za rozsądną cenę. Polecam wszystkim niezdecydowanym!