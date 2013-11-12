Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Plata în rate fără dobândă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Plata în rate fără dobândă
Producție oprită
Motor de 2000 Waţi foarte eficient, ce generează o putere de aspirare de max. 500 Waţi pentru rezultate perfecte
Acest aspirator Philips a fost proiectat astfel încât să circule tot aerul preluat prin filtrul lavabil HEPA 13 (filtrare 99,95%) înainte de a-l elibera. Fără compromisuri.
Capacitatea mare a sacului de praf îţi permite o utilizare optimă a acestuia, ceea ce înseamnă că trebuie să schimbi sacul de praf mai rar.
Înţelege recenziile produselor
4.5
din 5
15
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Łukasz31
12/11/2013
Polska
Genialny produkt
Absolutne mistrzostwo w dziedzinie odkurzania. Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer FC9170/07 Odkurzacz workowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer FC9170/07 Odkurzacz workowy
stebnik
07/11/2013
Polska
polecam, to juz 2 odkurzacz z tej serii
wyjątkowo dobry odkurzacz, kupiłam go już po raz drugi. jest sprawny cichy , i dobrze wygląda. Szczotka jest super
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer FC9170/07 Odkurzacz workowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer FC9170/07 Odkurzacz workowy
Melkolm
06/04/2013
Polska
Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę. Polecam wszystkim niezdecydowanym!
Odkurzacz używany jest w małym mieszkaniu, gdzie po poprzednich właścicielach zostały w spadku wykładziny podłogowe. Dlatego zależało mi na kupnie bardzo dobrego odkurzacza. Przed zakupem przeczytałam mnóstwo recenzji, odwiedziłam wiele sklepów i wybór padł na Philipsa, który od początku poszukiwań był moim faworytem. Pomimo, że dałam szanse innym markom, niestety z niej nie skorzystały. Kryteria jakimi się kierowałam przy wyborze to (kolejność od najważniejszego): -jakość materiałów, głównie plastiku - siła ssania -cena -cena i dostępność worków i filtrów Siła ssania Philipsa FC 9170/07 jest rzeczywiście imponująca i wbrew zaleceniom niektórych sprzedawców wcale nie potrzebuję turbo szczotki do porządnego odkurzenia wykładziny dywanowej. Ba, nawet nie używam max mocy, bo nie oderwałabym się od podłogi. Paradoksalnie odkurzacz jest ekstremalnie cichy. Dzięki temu pozwalam sobie nawet na sprzątanie późnym wieczorem, bo wiem, że i tak nikomu nie przeszkadzam (przy zamkniętych drzwiach nie słyszę pracy odkurzacza w pomieszczeniu obok). Do wynalazku końcówki TriActive byłam nastawiona sceptycznie, ale pracuje się z nią bardzo wygodnie. Ogólnie odkurzanie Philipsem FC9170/07 jest bardzo ergonomiczne. W trakcie pracy można szybko i sprawnie zmienić końcówki, odkurzacz jedzie sam, jest bardzo zwrotny, a po odkurzeniu całego mieszkania nie bolą plecy. Zestaw do odkurzania samochodu bardzo mnie ucieszył. Na bazie tych wszystkich końcówek mogę dotrzeć z odkurzaczem nawet do najbardziej niedostępnych zakamarków. Jeden z poprzednich opiniodawców skarżył się na brak okrągłej szczotki z włosiem. Nie wiem jak to możliwe, ale ja taką posiadam… Nie zgadzam się też ze stwierdzeniem, że ciężko odpiąć wąż z obudowy. Czy na pewno mamy te same odkurzacze?... Spotkałam się z opinią, że odkurzacz jest ciężki. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Oczywiście nie jest lekki jak suszarka, ale nie mam najmniejszego problemu, żeby np. odkurzyć ściany i sufity trzymając odkurzacz w ręce. Zupełnie się przy tym nie zmęczę. W odróżnieniu od moich poprzedników przed zakupem poprosiłam sprzedawcę o demonstrację wymiany filtrów, worka, składanie rur, etc. I w domu nie mam z tym teraz absolutnie żadnego problemu. Minusem jest brak oznaczenia końca kabla. Ale wystarczy nalepić tam kolorową taśmę i po problemie. Przycisk start/stop jest rzeczywiście bardzo czuły, ale to kwestia przyzwyczajenia. Po kilkukrotnym użyciu już się tego nie zauważa. Reasumując: bardzo dobry produkt za rozsądną cenę. Polecam wszystkim niezdecydowanym!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer FC9170/07 Odkurzacz workowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer FC9170/07 Odkurzacz workowy