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Informații de legalitate
Seria 2000 Aspirator cu sac
Producție oprită
Asistență
FC8294/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
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Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
De unde ştiu că sacul de praf din aspiratorul meu Philips este plin?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Cum şi când trebuie înlocuit sacul de praf al aspiratorului meu Philips?
Cum trebuie să curăţ filtrul aspiratorului meu Philips?
Filtru de admisie
Filtru de evacuare
Suport pentru sacul de praf
Tub telescopic
Cap de aspirare multifuncţional
Kit de schimb pentru sac PowerGo - FC82x
Furtun complet
Accesoriu 2 în 1 pentru spaţii înguste/perie moale
Aspiratorul meu Philips nu porneşte
Aspiratorul meu Philips se supraîncălzeşte
Aspiratorul meu Philips arată că sacul de praf este plin atunci când nu este
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
Putere de aspirare scăzută a aspiratorului Philips