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  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare
  • Putere mare de aspirare

Producție oprită

Seria 2000Aspirator cu sac

FC8294/01

4.5
| (15) Recenzii | 92% recomandă acest produs
Putere mare de aspirare
Aspiratorul Philips PowerGo oferă performanţe de curăţare de 2000 W cu un cap de aspirare multifuncţional pentru orice tip de podea. Menţine aerul din casă curat şi sănătos, cu ajutorul filtrului nostru Super Clean Air.
Vezi toate beneficiile

Cu motor de 2000 W pentru rezultate excelente de curăţare

Putere mare de aspirare

  • 2000 W

  • Filtru Super Clean Air

  • 3 l

  • Putere de aspirare reglabilă

Motor durabil de 2000 W pentru putere mare de aspirare

Motor durabil de 2000 W pentru putere mare de aspirare

Motorul durabil de 2000 W generează o putere mare de aspirare pentru rezultate excelente de curăţare.

Compact şi uşor, pentru transport uşor

Compact şi uşor, pentru transport uşor

Design compact şi uşor, pentru ca aspiratorul să poată fi depozitat şi transportat cu uşurinţă.

Cu raza de acţiune mare de 9 m, ajungi mai departe fără a-l scoate din priză

Cu raza de acţiune mare de 9 m, ajungi mai departe fără a-l scoate din priză

Cu o rază de acţiune de 9 metri de la priză la capul de aspirare, poţi să aspiri mai mult timp fără a schimba priza.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

15

Recenzii

92%

recomandă acest produs

3
2

15/02/2025

Україна

Україна

Будь ласка, уточніть, чи можна придбати фільтр та змінні мішки для даної моделі порохотягу в Києві?

Acest review a fost făcut pentru PowerGo FC8295/01 Пилосос із мішком для пилу

Acest review a fost făcut pentru PowerGo FC8295/01 Пилосос із мішком для пилу

31/10/2021

Україна

Україна

Гарна якість

Задоволена результатом прибирання. Якісний та потужний пилесос. Зручний у використанні

Avantaje

Якість та потужність

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 FC8293/01 Пилосос із мішком для пилу

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 FC8293/01 Пилосос із мішком для пилу

29/06/2021

Україна

Україна

Порохотяг зручний у використанні.

Доброго дня, купили пилосос Philips FC8293 25 квітня 2021 року, хочемо подякувати виробнику, якісне виготовлення, потужність на вищому рівні, довгий шнур, але з недоліків пластик затонкий, боїмося щоб не тріснув. Пилосос рекомендуємо через потужність та простоту у використанні.

Avantaje

За

Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 FC8293/01 Пилосос із мішком для пилу

Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 FC8293/01 Пилосос із мішком для пилу

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Referințe

  1. Nivelurile de filtrare sunt testate în conformitate cu EN60312-1-2017 şi sunt echivalente cu HEPA 12.