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Producție oprită
2000 W
Filtru Super Clean Air
3 l
Putere de aspirare reglabilă
Motorul durabil de 2000 W generează o putere mare de aspirare pentru rezultate excelente de curăţare.
Design compact şi uşor, pentru ca aspiratorul să poată fi depozitat şi transportat cu uşurinţă.
Cu o rază de acţiune de 9 metri de la priză la capul de aspirare, poţi să aspiri mai mult timp fără a schimba priza.
4.5
din 5
15
Recenzii
92%
recomandă acest produs
Victoria 22
15/02/2025
Україна
Будь ласка, уточніть, чи можна придбати фільтр та змінні мішки для даної моделі порохотягу в Києві?
Acest review a fost făcut pentru PowerGo FC8295/01 Пилосос із мішком для пилу
Acest review a fost făcut pentru PowerGo FC8295/01 Пилосос із мішком для пилу
Answers!
31/10/2021
Україна
Гарна якість
Задоволена результатом прибирання. Якісний та потужний пилесос. Зручний у використанні
Avantaje
Якість та потужність
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 FC8293/01 Пилосос із мішком для пилу
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 FC8293/01 Пилосос із мішком для пилу
Mike 225
29/06/2021
Україна
Порохотяг зручний у використанні.
Доброго дня, купили пилосос Philips FC8293 25 квітня 2021 року, хочемо подякувати виробнику, якісне виготовлення, потужність на вищому рівні, довгий шнур, але з недоліків пластик затонкий, боїмося щоб не тріснув. Пилосос рекомендуємо через потужність та простоту у використанні.
Avantaje
За
Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 FC8293/01 Пилосос із мішком для пилу
Acest review a fost făcut pentru Серія 2000 FC8293/01 Пилосос із мішком для пилу
Nivelurile de filtrare sunt testate în conformitate cu EN60312-1-2017 şi sunt echivalente cu HEPA 12.