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Producție oprită
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FC8230/01
Producție oprită
User Manual Philips SmallStar Vacuum cleaner with bag
Simte libertatea de mişcare cu Philips SmallStar. Extrem de compact şi de uşor, acest aspirator este foarte simplu de manevrat şi combină puterea mare cu filtrarea HEPA pentru a-ţi oferi rezultate excelente de curăţare!
Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
De unde ştiu că sacul de praf din aspiratorul meu Philips este plin?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Cum şi când trebuie înlocuit sacul de praf al aspiratorului meu Philips?
Când trebuie să înlocuiesc filtrul aspiratorului meu Philips?
Cum trebuie să curăţ filtrul aspiratorului meu Philips?