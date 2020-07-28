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Producție oprită
Libertate de mişcare!
Simte libertatea de mişcare cu Philips SmallStar. Extrem de compact şi de uşor, acest aspirator este foarte simplu de manevrat şi combină puterea mare cu filtrarea HEPA pentru a-ţi oferi rezultate excelente de curăţare!
1600 W
Dimensiunea compactă a acestui aspirator face ca acesta să fie uşor de manevrat în timpul utilizării şi uşor de depozitat după utilizare.
Greutatea redusă a acestui aspirator îl face uşor de transportat.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
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5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Etno-Ann
28/07/2020
Україна
Вже 10 років чудово працює
Вже 10 років чудово працює!! Все чудово!! Використовуємо в родині з трьома дітьми майже кожен день!!!!
Avantaje
Справно виконує свої функції
Dezavantaje
Немає
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmallStar FC8230/01 Пилосос із мішком для пилу
Data utilizării 2018-07-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmallStar FC8230/01 Пилосос із мішком для пилу
Data utilizării 2018-07-28