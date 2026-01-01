ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Imagine primară

Producție oprită

Microsistem muzical

DTM3155/12

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Compatibil cu conectorul Lightning pentru iPhone 5, chiar şi cu streaming de muzică wireless prin Bluetooth, microsistemul muzical Philips vă eliberează muzica cu detaliile şi basul puternic ale tehnologiei wOOx.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

  • Bluetooth® aptX

  • cu conector Lightning

  • USB, CD, FM

  • Max. 50 W, amplificator de bas

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips