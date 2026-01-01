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Producție oprită
DTM3155/12
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.
Compatibil cu conectorul Lightning pentru iPhone 5, chiar şi cu streaming de muzică wireless prin Bluetooth, microsistemul muzical Philips vă eliberează muzica cu detaliile şi basul puternic ale tehnologiei wOOx.
Bluetooth® aptX
cu conector Lightning
USB, CD, FM
Max. 50 W, amplificator de bas
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.
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