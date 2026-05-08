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Abur continuu de 55 g/min.
3000 W
Talpă SteamGlide Elite
Jet de abur de 250 g
Oprire automată de siguranţă
Pătrunde mai adânc în materiale pentru a îndepărta uşor cutele persistente.
Talpa Philips exclusivă SteamGlide Elite este cea mai bună talpă pe care o oferim, pentru alunecare desăvârşită şi rezistenţă maximă la zgârieturi.
Sistem de detartrare Quick Calc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat şi o performanţă de lungă durată a aburului.
4.9
din 5
24
Recenzii
100%
recomandă acest produs
08/05/2026
Україна
-
не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?
Avantaje
1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Сергій K
28/06/2025
Україна
Кращий виріб
Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.
Avantaje
Якісна річ на свої кошти
Dezavantaje
Не бачу
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
myroslav
16/04/2024
Україна
Чудово праска, варта своїх грошей
Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur