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  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului

Seria 7000Fier de călcat cu abur HV Albastru/Galben

DST7060/20

5
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Performanţă garantată a aburului
Talpa SteamGlide Elite exclusivă cu rezistenţă sporită la zgârieturi şi funcţie Quick Calc Release pentru performanţă de durată.
Vezi toate beneficiile

Talpa SteamGlideElite, alunecare şi durabilitate optime

Performanţă garantată a aburului

  • Abur continuu 55 g/min

  • 3000 W

  • Talpă SteamGlide Elite

  • Jet de aur de 250 g

  • Oprire automată de siguranţă

Jetul de abur de până la 250 g netezeşte rapid cutele persistente

Jetul de abur de până la 250 g netezeşte rapid cutele persistente

Pătrunde mai adânc în materiale pentru a îndepărta uşor cutele persistente.

SteamGlide Elite: cea mai bună alunecare şi rezistenţă la zgârieturi

SteamGlide Elite: cea mai bună alunecare şi rezistenţă la zgârieturi

Talpa Philips exclusivă SteamGlide Elite este cea mai bună talpă pe care o oferim, pentru alunecare desăvârşită şi rezistenţă maximă la zgârieturi.

QuickCalc release

QuickCalc release

Sistem de detartrare Quick Calc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat şi o performanţă de lungă durată a aburului.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Ergonomická žehlička

Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.

Avantaje

Perfektně napařuje

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická i pro chlapa

Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.

Avantaje

Automatické vypnutí, výkonná síla páry

Dezavantaje

Žádných jsem si nevšiml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Lehká a snadno ovladatelná

Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.

Avantaje

možnost použití vody z kohoutku

Dezavantaje

na žádné jsem zatím nepřišla

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

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