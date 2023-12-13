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Abur continuu 55 g/min
3000 W
Talpă SteamGlide Elite
Jet de aur de 250 g
Oprire automată de siguranţă
Pătrunde mai adânc în materiale pentru a îndepărta uşor cutele persistente.
Talpa Philips exclusivă SteamGlide Elite este cea mai bună talpă pe care o oferim, pentru alunecare desăvârşită şi rezistenţă maximă la zgârieturi.
Sistem de detartrare Quick Calc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat şi o performanţă de lungă durată a aburului.
5.0
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Pajka!
13/12/2023
Česká republika
Ergonomická žehlička
Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.
Avantaje
Perfektně napařuje
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Martin5.0
13/12/2023
Česká republika
Praktická i pro chlapa
Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.
Avantaje
Automatické vypnutí, výkonná síla páry
Dezavantaje
Žádných jsem si nevšiml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
JitkaF
13/12/2023
Česká republika
Lehká a snadno ovladatelná
Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.
Avantaje
možnost použití vody z kohoutku
Dezavantaje
na žádné jsem zatím nepřišla
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá