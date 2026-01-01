O temperatură perfectă pentru toate materialele cu OptimalTEMP

O singură setare optimă de temperatură pentru toate materialele care pot fi călcate. Fără arsuri, garantat. Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că acest fier nu va cauza niciodată arsuri pe materialele care pot fi călcate și poți călca totul, de la blugi la mătase, de la in la cașmir, în siguranță, în orice ordine, fără a aștepta ajustarea temperaturii sau pre-sortarea hainelor.