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DST6130/40
Abur de 50g/min + jet de 220g elimină cutele dificile
Tehnologia Drip-Stop previne scurgerile de apă
OptimalTEMP - fără arsuri pe orice material care poate fi călcat
Talpa SteamGlide Plus pentru alunecare lină
Rezervor de 300ml + oprire automată pentru siguranță
Cu un debit continuu de abur de 50g/min, poți elimina cutele mai rapid și mai eficient.
Jetul de abur oferă putere suplimentară pentru a trata cutele dificile din materialele mai groase, eliberând până la 220g de abur pentru o călcare mai eficientă.
O singură setare optimă de temperatură pentru toate materialele care pot fi călcate. Fără arsuri, garantat. Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că acest fier nu va cauza niciodată arsuri pe materialele care pot fi călcate și poți călca totul, de la blugi la mătase, de la in la cașmir, în siguranță, în orice ordine, fără a aștepta ajustarea temperaturii sau pre-sortarea hainelor.
Recenzii
testat de un institut terţ pentru E. coli, S. Aureus şi C. Albicans şi acarieni pe bumbac cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde