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  • Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile
  • Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile
  • Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile
  • Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile
  • Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile
  • Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile
  • Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile
  • Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile
  • Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile
  • Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile
  • Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile
  • Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile

Fier cu abur Philips Seria 6000High end irons

DST6130/40

Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile
Experimentează performanță și siguranță excepționale cu fierul de călcat Philips seria 6000, conceput pentru toate materialele care pot fi călcate. Oferă 50g/min de abur continuu și un jet puternic de abur de 220g, permițând o călcare fără efort și fără riscul de arsuri.
Vezi toate beneficiile

100% sigur, chiar și pe materialele delicate.

Rezultate excelente și siguranță pe toate materialele călcabile

  • Abur de 50g/min + jet de 220g elimină cutele dificile

  • Tehnologia Drip-Stop previne scurgerile de apă

  • OptimalTEMP - fără arsuri pe orice material care poate fi călcat

  • Talpa SteamGlide Plus pentru alunecare lină

  • Rezervor de 300ml + oprire automată pentru siguranță

Oferă până la 50g/min de abur pentru a elimina cutele mai rapid.

Oferă până la 50g/min de abur pentru a elimina cutele mai rapid.

Cu un debit continuu de abur de 50g/min, poți elimina cutele mai rapid și mai eficient.

Îndepărtează cutele dificile cu jetul puternic de abur de 220 g

Îndepărtează cutele dificile cu jetul puternic de abur de 220 g

Jetul de abur oferă putere suplimentară pentru a trata cutele dificile din materialele mai groase, eliberând până la 220g de abur pentru o călcare mai eficientă.

O temperatură perfectă pentru toate materialele cu OptimalTEMP

O temperatură perfectă pentru toate materialele cu OptimalTEMP

O singură setare optimă de temperatură pentru toate materialele care pot fi călcate. Fără arsuri, garantat. Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că acest fier nu va cauza niciodată arsuri pe materialele care pot fi călcate și poți călca totul, de la blugi la mătase, de la in la cașmir, în siguranță, în orice ordine, fără a aștepta ajustarea temperaturii sau pre-sortarea hainelor.

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Referințe

  1. testat de un institut terţ pentru E. coli, S. Aureus şi C. Albicans şi acarieni pe bumbac cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde