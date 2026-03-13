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Seria 3000 Fier de călcat cu abur
Asistență
DST3041/30
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UK Declaration of Conformity - English (US)
Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_EE_[05098]_NCN
Toate (4)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum detartrez fierul de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ rezervorul de apă al staţiei de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ talpa fierului de călcat cu abur/fierului de călcat uscat Philips
Fierul meu de călcat cu abur Philips nu îndepărtează cutele
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