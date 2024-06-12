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DST3041/30
2600 W putere
Abur continuu de 40 g/min.
Jet de abur de 200 g
Ceramică
Debit de abur puternic şi continuu pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.
Jetul puternic de abur îţi oferă puterea suplimentară pentru a pătrunde mai adânc în ţesătură şi a îndrepta cu uşurinţă cutele dificile.
Oferă încălzire rapidă şi performanţă deosebită.
5.0
din 5
1
Recenzie
Dalinka
12/06/2024
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
dobrý poměr výkon/cena
žehlička lehká, příjemná do ruky, dobře napařuje, spokojenost
Acest review a fost făcut pentru 3000 Series DST3041/30 Parní žehlička
Acest review a fost făcut pentru 3000 Series DST3041/30 Parní žehlička