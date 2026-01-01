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  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute

Seria 3000Fier de călcat cu abur

DST3040/70

Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
Fierul nostru de călcat cu abur seria 3000 îţi permite să calci uşor, datorită jetului de abur puternic ce facilitează îndepărtarea oricărei cute. Talpa ceramică asigură alunecare uşoară, în timp ce rezervorul de apă de 300 ml este suficient de mare pentru a permite călcarea fără reumplere a unui volum mai mic de haine.
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Jet de abur de până la 200 g

Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute

  • 2600 W putere

  • Abur continuu de 40 g/min.

  • Jet de abur de 200 g

  • Ceramică

Debit de abur continuu de până la 40 g/min. pentru performanţă constantă

Debit de abur continuu de până la 40 g/min. pentru performanţă constantă

Debit de abur puternic şi continuu pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.

Jet de abur de până la 200 grame pentru putere suplimentară

Jet de abur de până la 200 grame pentru putere suplimentară

Jetul puternic de abur îţi oferă puterea suplimentară pentru a pătrunde mai adânc în ţesătură şi a îndrepta cu uşurinţă cutele dificile.

Talpă ceramică cu alunecare uşoară

Talpă ceramică cu alunecare uşoară

Talpa noastră ceramică rezistentă alunecă bine pe toate materialele care se pot călca. Nu se lipeşte de haine, rezistă la zgârieturi şi este uşor de menţinut curată.

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