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DST3040/70
2600 W putere
Abur continuu de 40 g/min.
Jet de abur de 200 g
Ceramică
Debit de abur puternic şi continuu pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.
Jetul puternic de abur îţi oferă puterea suplimentară pentru a pătrunde mai adânc în ţesătură şi a îndrepta cu uşurinţă cutele dificile.
Talpa noastră ceramică rezistentă alunecă bine pe toate materialele care se pot călca. Nu se lipeşte de haine, rezistă la zgârieturi şi este uşor de menţinut curată.
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