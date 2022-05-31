    Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute

      Seria 3000 Fier de călcat cu abur

      DST3011/20

      Clasificare generală / 5
      Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute

      Fierul nostru de călcat cu abur seria 3000 îţi permite să calci uşor, datorită jetului de abur puternic ce facilitează îndepărtarea oricărei cute. Talpa ceramică asigură alunecare uşoară, în timp ce rezervorul de apă de 300 ml este suficient de mare pentru a permite călcarea fără reumplere a unui volum mai mic de haine.

      Seria 3000 Fier de călcat cu abur

      Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute

      Jet de abur de până la 140 g

      • Putere 2100 W
      • Abur continuu de 30 g/min.
      • Jet de abur de 140 g
      • Ceramică
      Jet de abur de până la 140 grame pentru putere suplimentară

      Jet de abur de până la 140 grame pentru putere suplimentară

      Jetul puternic de abur îţi oferă puterea suplimentară pentru a pătrunde mai adânc în ţesătură şi a îndrepta cu uşurinţă cutele dificile.

      Debit de abur continuu de max 30 g/min. pentru performanţă constantă

      Debit de abur continuu de max 30 g/min. pentru performanţă constantă

      Debit de abur puternic şi continuu pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.

      2100 de waţi pentru încălzire rapidă

      2100 de waţi pentru încălzire rapidă

      Oferă încălzire rapidă şi performanţă deosebită.

      Talpă ceramică cu alunecare uşoară

      Talpă ceramică cu alunecare uşoară

      Talpa noastră ceramică rezistentă alunecă bine pe toate materialele care se pot călca. Nu se lipeşte de haine, rezistă la zgârieturi şi este uşor de menţinut curată.

      Sistemul nostru antipicurare previne picurarea apei pe haine

      Sistemul nostru antipicurare previne picurarea apei pe haine

      Sistemul nostru antipicurare previne scurgerile pentru a evita petele provocate de picături de apă şi a-ţi permite să calci cu încredere la orice temperatură.

      Jet de abur vertical pentru călcare verticală

      Jet de abur vertical pentru călcare verticală

      Cu funcţia de călcat cu abur pe verticală, îţi vei putea reîmprospăta hainele direct pe umeraş şi îndepărta cutele de pe materialele atârnate precum perdelele. Nu îţi trebuie masă de călcat.

      Cu vârful cu precizie triplă, vei ajunge în locurile greu accesibile

      Cu vârful cu precizie triplă, vei ajunge în locurile greu accesibile

      Vârful este precis în 3 moduri: dispune de un vârf ascuţit, un canal pentru nasturi şi un cap cu design elegant. Vârful nostru cu triplă precizie îţi permite accesul chiar şi la porţiunile foarte dificil de călcat, cum ar fi în jurul nasturilor sau între pliuri.

      Glisor anticalcar încorporat, performanţe de lungă durată ale aburului

      Glisor anticalcar încorporat, performanţe de lungă durată ale aburului

      Acest fier de călcat funcţionează cu apă de la robinet. Detartrarea este o funcţie încorporată de curăţare care elimină depunerile de calciu sau calcar şi menţine performanţa de vârf.

      Calcă mai mult fără întrerupere cu rezervorul de apă de 300 ml

      Calcă mai mult fără întrerupere cu rezervorul de apă de 300 ml

      Sunt necesare mai puţine reumpleri datorită rezervorului mare de apă, de 300 ml. Astfel, poţi călca mai multe haine.

      Specificaţii tehnice

      • Gestionarea depunerilor de calcar

        Glisor încorporat pentru îndepărtarea calcarului
        Da
        Detartrare şi curăţare
        Da

      • Performanţe deosebite

        Jet de abur
        Până la 140 grame
        Jet de abur continuu
        30 g/min.
        Gata de utilizare
        35 s
        Putere
        2100 W

      • Uşor de utilizat

        Capacitate rezervor de apă
        300  ml
        Sistem antipicurare
        Da
        Poate fi folosită apa de la robinet
        Da
        Lungime cablu de alimentare
        1,9  m
        Talpă
        Ceramică
        Jet de abur vertical
        Da
        Tensiune
        220-240 V
        Pulverizare cu apă
        Da

      • Garanţie

        2 ani garanţie internaţională
        Da

      • Eficienţă ecologică

        Mod economic
        Da
        Ambalaj produs
        100% reciclabil
        Manual de utilizare
        100% hârtie reciclată

      • Dimensiune şi greutate

        Greutatea fierului
        1,2  kg
        Dimensiunile ambalajului (l x H x L)
        32 x 13 x 16,2  cm
        Dimensiunile produsului (l x H x L)
        12,1 x 14,3 x 29  cm
        Greutate totală cu ambalaj
        1,5  kg

